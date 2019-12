Degenkolb: “Het is fantastisch om samen met Gilbert te werken” MCA

18 december 2019

Een nieuw avontuur voor John Degenkolb. De 30-jarige Duitser verdedigt vanaf 2020 de kleuren van Lotto-Soudal. “Ik voel me zeer goed. Het is alsof ik al veel langer deel uitmaak van dit team. Dat is een zeer goed teken”, vertelt hij vanop zomerstage. Degenkolb krijgt Philippe Gilbert als collega. “Het is fantastisch om met hem samen te werken. Hij heeft zeer veel autoriteit en zeer veel ervaring. Hij is niet alleen een goede wielrenner, maar ook een fantastisch persoon. Hij zorgt voor een goede sfeer.

