Degenkolb amibitieus over samenwerking met Gilbert: “We spraken er al over in de Vuelta en we verstaan elkaar” DMM

20 november 2019

12u21 0 Wielrennen John Degenkolb moet volgend seizoen voor klassieke zeges zorgen bij Lotto Soudal. De Duitser vormt daarvoor een tandem met Philippe Gilbert. Samen willen ze het Belgische team “naar een hoger niveau” brengen.

31 en 38 jaar oud worden ze volgend jaar, John Degenkolb en Philippe Gilbert. Toch zijn dat de twee renners die het straks voor Lotto Soudal moeten doen in de voorjaarsklassiekers. De ploeg zag deze winter onder meer Tiesj Benoot en Jens Keukeleire vertrekken. De voorjaarskern van de Belgische WorldTour-ploeg ondergaat dus een stevige facelift. Degenkolb en Gilbert worden als nieuwe kopmannen uitgespeeld op de kasseien.

Samen won het duo zeven zogenaamde wielermonumenten. Gilbert haalde al overwinningen binnen in de Ronde van Lombardije (2x), de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. De Ardennees wil in de laatste drie jaar van zijn carrière bij Lotto op zoek gaan naar de overwinning in Milaan-Sanremo. John Degenkolb won La Primavera in 2015, ook Parijs-Roubaix zette hij in datzelfde jaar op zijn palmares.

Daarna verging het Degenkolb een pak minder. Net voor het seizoen in 2016 liep hij bij een aanrijding op trainingskamp in Calpe een kwalijke handblessure op. Sindsdien was een rit in de Tour met aankomst in Roubaix zijn belangrijkste overwinning. Bij Lotto Soudal wil hij opnieuw de beste versie van zichzelf terugvinden. Degenkolb ziet het gedeelde kopmanschap met Gilbert bovendien ook goed zitten.

“Het was tijdens de Vuelta al duidelijk dat we allebei naar Lotto Soudal zouden trekken”, vertelde Degenkolb bij Radsport News. “We hebben al een paar keer met elkaar gesproken over volgend jaar en we verstaan elkaar goed. Onze programma’s zullen vaak overlappen in het voorjaar. De bedoeling is ook om in de winter al veel samen te trainen met de ploeg. Zo kunnen we al snel een bepaalde structuur creëren.”

Begin december is het zelfs al zover voor Degenkolb (en Gilbert). Dan blazen de renners van Lotto Soudal verzamelen in Mallorca voor de jaarlijkse winterstage van de ploeg. Het is van Peter Van Petegem in 2003 geleden dat het team nog eens kon vieren in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. “We willen de ploeg naar een hoger niveau tillen en meer succes boeken dan in het verleden”, rondde Degenkolb af.