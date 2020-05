Definitief: geen BK wielrennen in augustus Marc Ghyselinck

13 mei 2020

11u46 10 Wielrennen "Er zal geen Belgisch kampioenschap zijn in augustus." Dat zegt Tom Van Damme, de voorzitter van de Belgische wielerbond. Dinsdag al zei directeur Jos Smets van de wielerbond dat een BK tijdrijden op 20 augustus in Koksijde en een BK op de weg op 23 augustus in Anzegem "niet realistisch" is.

Volgens Tom Van Damme wordt nu al met de plaatselijke overheden gezocht naar een nieuwe datum dit jaar. “Er is beslist dat er geen massa-evenementen zijn tot eind augustus. Beter is het te zoeken naar een andere datum in de weken daarna.” Van Damme hoopt tegen het einde van de week een nieuwe datum bekend te maken. “Ik ben overtuigd dat het Belgisch kampioenschap er dit jaar komt. Als er gefietst wordt, en er is een Ronde van Vlaanderen en een Ronde van Frankrijk, zie ik niet in waarom er geen Belgisch kampioenschap komt. We hebben een aantal opties doorgenomen met de organisatoren. We zullen een plaats vinden op de kalender.”

