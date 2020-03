Definitief: coronavirus trekt streep door Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo Redactie

04 maart 2020

20u11 0 Wielrennen De Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo worden niet gereden wegens het coronavirus. “Tot 3 april vinden er alleen sportevenementen achter gesloten deuren plaats”, aldus de Italiaanse regering.

Maandag stuurde organisator RCS nog een mail naar alle deelnemende ploegen met het bericht dat de Italiaanse voorjaarskoersen - behoudens drastische veranderingen - gewoon zouden doorgaan. Een dag later kreeg het optimisme al een flinke knauw: een wetenschappelijke werkgroep, samengesteld door premier Giuseppe Conte, riep op om manifestaties - waaronder ook sportevenementen met publiek - te annuleren. En zo geschiedde.

Italian Government just announced in press conference the new COVID decree measures. All sports events are suspended for 30 days and can only be done behind closed doors if in closed structures. Decree will be signed tonight and measures will be effective until April 3. La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

De wielerwereld blijft zo gevolgen ondervinden van het coronavirus. Vorige week al werden de twee laatste ritten van de UAE Tour geschrapt. Het kwam in Abu Dhabi zelfs tot een lockdown: renners, stafleden, journalisten en mensen van de organisatie mochten de kamer van hun hotel niet verlaten. Iedereen werd getest, en al waren de resultaten negatief, toch zitten er nog renners vast in Abu Dhabi. De overgebleven renners moeten er nog tot 14 maart in quarantaine blijven.

En ook dichter bij huis komt het nu dus tot afgelastingen. In Italië loopt het aantal besmette personen met corona dag na dag op, vooral in het noorden zijn er veel gevallen. Komende zaterdag zou de Strade Bianche er gereden worden, maar dat zal dus niet gebeuren. Ook de Italiaanse koersen die later deze maand op het programma stonden - onder meer Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo - gaan niet door. Vrouwenkoersen als de Strade Bianche en Trofeo Binda worden eveneens afgelast.

Puzzelen

Wat nu? Voor veel renners betekent vooral het afgelasten van Tirreno-Adriatico een groot probleem in hun voorbereiding op de klassiekers. John Lelangue, CEO bij Lotto Soudal, kondigde al aan dat Philippe Gilbert bij een annulering van de Tirreno aan de start van Parijs-Nice zou verschijnen. Greg Van Avermaet, Peter Sagan, Tiesj Benoot, Alberto Bettiol en Michael Matthews staan voor hetzelfde probleem. Hoe halen zij de gemiste wedstrijdkilometers van de Tirreno in? Bijkomende stages of veel verschuivingen naar Parijs-Nice - ten koste van andere renners - lijken de enige opties. En dan hebben we het nog niet gehad over Arnaud Démare, die nog tot 14 maart in quarantaine moet blijven in Abu Dhabi.

Patrick Lefevere, manager van Deceuninck-Quick.Step, kwam nog met een ander probleem op de proppen. “We moeten onze renners betalen, maar als er niet gekoerst wordt, zijn er ook geen inkomsten”, zegt hij. “En verzekeren tegen corona kan ook niet. Als er drie maanden niet wordt gekoerst en sponsors krijgen nul return voor hun investeringen, gaan ze dan hun contracten nog betalen?”

Vanuit Frankrijk weerklonken vooralsnog geen onheilspellende berichten over Parijs-Nice. “Het enige wat we kunnen zeggen, is dat we alert blijven voor eventuele aanbevelingen van de gezondheidsinstanties”, luidde het al in een officiële reactie van Amaury Sport Organisation (ASO).