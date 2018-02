Deense kampioen mag vieren in Herald Sun Tour - De Pauw leidt in Kopenhagen

DMM

02 februari 2018

09u56 0

De Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) heeft de tweede rit in de Herald Sun Tour (Aus/2.1) op zijn naam geschreven. De 22-jarige Deense kampioen was in een massasprint sneller dan de Australiërs Steele von Hoff (Bennelong SwissWellness Cycling Team) en Alexander Edmondson (Mitchelton-Scott).

De Deen Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport), die donderdag de openingsetappe won, blijft leider. Morgen wacht de renners een rit over 218 km van Mitchelton Winery naar Lake Mountain met een aankomst bergop. De 65ste editie van de Herald Sun Tour eindigt zondag. Er nemen geen Belgen deel.

Vorig jaar ging de eindzege naar thuisrijder Damien Howson. Hij volgde toen op de erelijst Chris Froome op.

- uitslag -

1. Mads Pedersen (Den/Trek-Segafredo) in 5u23:12

2. Steele von Hoff (Aus) z.t.

3. Alexander Edmondson (Aus)

4. Thomas Stewart (GBr), 5. Cyrus Monk (Aus), 6. Zakkari Dempster (Aus), 7. Thomas Ryan (Aus), 8. Tim Ariesen (Ned), 9. Ryan Christensen (NZe), 10. August Jensen (Noo) ...

- stand -

1. Lasse Norman Hansen (Den/Aqua Blue Sport) in 9u01:54

2. Steele von Hoff (Aus) op 0:04

3. Cameron Meyer (Aus) 0:09

4. Cameron Bayly (Aus) 0:14; 5. Thomas Stewart (GBr) 0:15; 6. Damien Howson (Aus) 0:16; 7. Koen de Kort (Ned); 8. Jeroen Meijers (Ned) 0:18; 9. Ruben Guerreiro (Por) 0:22; 10. Mads Pedersen (Den) 0:23 ...

Moreno De Pauw leidt na eerste avond voor De Ketele

Moreno De Pauw en zijn Nederlandse partner Yoeri Havik zijn de eerste leiders in de zesdaagse van Kopenhagen. Na de donderdag afgewerkte eerste competitieavond in de Ballerup Super Arena leiden De Pauw en Havik voor Kenny De Ketele en de Deen Michael Morkov. Die volgen als enige duo in dezelfde ronde maar totaliseren minder punten (36 tegen 30).

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys staan voorlopig vijfde, op een ronde. Otto Vergaerde en Jules Hesters bezetten de achtste plaats, op drie ronden achterstand. Vorig jaar ging de zege in Kopenhagen naar thuisrijders Lasse Norman Hansen en Michael Morkov. De Ketele en De Pauw werden, net als in 2016, tweede.

- stand na eerste avond -

1. Yoeri Havik/Moreno De Pauw (Ned/BEL) 36 punten

2. Kenny De Ketele/Michael Morkov (BEL/Den) 30

- op 1 ronde -

3. Leif Lampater/Marc Hester (Dui/Den) 25

4. Daniel Stanizewski/Wojciech Pszczolarski (Pol) 23

++ 5. Lindsay De Vylder/Robbe Ghys (BEL) 21

6. Sebastian Mora Vedri/Jesper Morkov (Spa/Den) 7

- op 2 ronden -

7. Andreas Müller/Andreas Graf (Oos) 0

- op 3 ronden -

++ 8. Otto Vergaerde/Jules Hesters (BEL) 20

9. Andreas Kron/Andreas Stokbro Nielsen (Den) 15

10. Adrian Teklinski/Szymon Krawczyk (Pol) 14

11. Nico Selenati/Achim Burkart (Zwi/Dui) 13

12. Melvin van Zijl/Jonas Aaen Jörgensen (Ned/Den) 11

13. Mark Downey/Felix English (Ier) 3

- op 4 ronden -

14. Nico Hesslich/Sebastian Lander (Dui) 7

- op 5 ronden -

15. Stephen Bradbury/Marc Potts (Ier) 6

- op 7 ronden -

16. Daniel Holloway/Hans Pirius (VSt/Dui) 7

Meer over Aus

sport

sportdiscipline

wielersport