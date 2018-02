Deense kampioen mag vieren in Herald Sun Tour

02 februari 2018

De Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) heeft de tweede rit in de Herald Sun Tour (Aus/2.1) op zijn naam geschreven. De 22-jarige Deense kampioen was in een massasprint sneller dan de Australiërs Steele von Hoff (Bennelong SwissWellness Cycling Team) en Alexander Edmondson (Mitchelton-Scott).

De Deen Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport), die donderdag de openingsetappe won, blijft leider. Morgen wacht de renners een rit over 218 km van Mitchelton Winery naar Lake Mountain met een aankomst bergop. De 65ste editie van de Herald Sun Tour eindigt zondag. Er nemen geen Belgen deel.

Vorig jaar ging de eindzege naar thuisrijder Damien Howson. Hij volgde toen op de erelijst Chris Froome op.

- uitslag -

1. Mads Pedersen (Den/Trek-Segafredo) in 5u23:12

2. Steele von Hoff (Aus) z.t.

3. Alexander Edmondson (Aus)

4. Thomas Stewart (GBr), 5. Cyrus Monk (Aus), 6. Zakkari Dempster (Aus), 7. Thomas Ryan (Aus), 8. Tim Ariesen (Ned), 9. Ryan Christensen (NZe), 10. August Jensen (Noo) ...

- stand -

1. Lasse Norman Hansen (Den/Aqua Blue Sport) in 9u01:54

2. Steele von Hoff (Aus) op 0:04

3. Cameron Meyer (Aus) 0:09

4. Cameron Bayly (Aus) 0:14; 5. Thomas Stewart (GBr) 0:15; 6. Damien Howson (Aus) 0:16; 7. Koen de Kort (Ned); 8. Jeroen Meijers (Ned) 0:18; 9. Ruben Guerreiro (Por) 0:22; 10. Mads Pedersen (Den) 0:23 ...

