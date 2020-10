Deens duel voor eindwinst BinckBank Tour, of verbaast Van der Poel op de Muur? “Ik rijd niet tegen B-coureurs” Bart Audoore

03 oktober 2020

09u36 0 Wielrennen Mads Pedersen (24) versus Søren Kragh Andersen (26): dat lijkt het duel om eindwinst te worden in de BinckBank Tour. Twee sterke Denen tegen mekaar. Of tovert Mathieu van der Poel nog iets uit de hoed? De Nederlander lijkt er niet meer in te geloven.

Corona brengt soms ook goeie dingen voort. De tijdrit in Riemst was top. De Slingerberg leverde mooie tv op, het parcours was uitdagend: soms zwaar, soms snel, soms technisch. Dit vraagt om een herhaling. De winnaar van de dag heette Søren Kragh Andersen, de man die in de Tour ook al twee ritten won.

"Dit is de tweede tijdrit die ik dit jaar win", zei Kragh Andersen. De eerste was in Parijs-Nice. "Ben ik nu een specialist? Ik train geregeld op mijn tijdritfiets, maar ik denk dat ik vooral een sterkere atleet geworden ben."

Ik heb geen keuze: ik moet Mads aanvallen. Maar hij is sterk, en zijn team ook Søren Kragh Andersen

Niet onlogisch voor een renner van 26: Kragh Andersen komt in zijn beste jaren. De Deen wil nu ook tonen dat hij in de klassiekers iets kan betekenen. "Dat is me nog niet gelukt. Ik moet nu bewijzen dat ik mijn plaats heb bij de beste tien of vijftien renners in de klassiekers. Ik rijd straks de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Vlaanderen is mijn grote doel."

Vandaag wil de kopman van Sunweb zich al een eerste keer testen. Hij is de grote uitdager voor Mads Pedersen in de slotrit van deze BinckBank Tour met aankomst in Geraardsbergen. Kragh Andersen: “Ik heb geen keuze: ik moet Mads aanvallen. Maar hij is sterk, en zijn team ook."

Pedersen werd gisteren vierde in Riemst, en daar was hij tevreden mee. "Ik win natuurlijk liever, maar tegen mannen als Küng en Kragh Andersen is dat echt niet simpel. Ik ben blij met mijn tijdrit. Het ziet er goed uit voor de slotrit. Ik kijk wel uit naar de kasseien, we komen op mijn terrein."

Vlaamse Ardennen

In principe kan de kopman van Trek-Segafredo zich beperken tot controleren, maar dat is al vaak moeilijk gebleken in deze etappe. De rit door de Vlaamse Ardennen breekt vaak vroeg open. En, er zijn nog behoorlijk wat bonificatieseconden te verdienen. De Gouden Kilometer ligt op de laatste passage over de Bosberg, op twintig kilometer van de streep. Aan de voet, halfweg en op de top van de beklimming zijn drie keer 3, 2 en 1 seconde te verdienen. Aan de finish liggen nog 10, 6 en 4 seconden. "We moeten nadenken hoe we dat tactisch gaan aanpakken", zei Pedersen. "Maar wellicht is het simpel. Dit is een pre-klassieker, het is 'mano a mano'."

Vraag is in hoeverre Mathieu van der Poel zich nog gaat moeien in die strijd. De Nederlander werd gisteren vijfde, maar leek de handdoek te gooien. "Dit was mijn beste tijdrit ooit", zei hij. "In principe ben ik daar tevreden mee, maar ik twijfel of het genoeg is om nog eindwinnaar te worden. Ik rijd hier niet tegen B-coureurs."

Van der Poel staat in de stand ook vijfde, op 17 seconden van Pedersen.