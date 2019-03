Deceuninck-Quick.Step wint na veertien jaar nog eens de Omloop, Stybar is Van Avermaet en Wellens te slim af DMM

02 maart 2019

16u41 2 Wielrennen Na veertien jaar is het weer prijs voor Deceuninck-Quick.Step in de Omloop. Zdenek Stybar (33) heeft de seizoensopener met aankomst in Ninove gewonnen. Na een aanvallende wedstrijd won de Tsjech voor Greg Van Avermaet en Tim Wellens. Het is de twaalfde overwinning van het seizoen voor de ploeg van Patrick Lefevere.

De koers is weer thuis. Het is te zeggen in Vlaanderen. Met de Omloop stond het eerste luik van de klassieke lente op het programma. De zon was niet op post, maar de wind blies wél in de juiste richting. Met bolle zeilen naar Ninove voor een - althans zo was de hoop - langgerekte finale.

Maar eerst de start in de schaduw van het Gentse Kuipke. Thuisrenner Laurens De Vreese was in Merelbeke de eerste die probeerde weg te schieten. Zonder vrucht. Even later lukte het wel voor Devriendt, Jans, Wirtgen en Howes. Met z’n vieren maakten zij de dienst uit in de vlucht van de dag.

Het peloton had er een goed oog in. In die mate dat de iets later gestarte vrouwen het mannenpeloton bijna bijhaalden. De vrouwenkoers werd even geneutraliseerd. Uiteindelijk brachten Deceuninck-Quick.Step en CCC het tempo in de wedstrijd.

Finale breekt open op de Molenberg

De eerste adrenalinestoot kwam er na de tweede passage op de Leberg. Naesen, Stybar, Roelandts en ex-winnaar Stannard schoven slim mee met een groepje aanvallers. Met nog 80 kilometer te gaan, was het wel nog te vroeg om vol door te zetten.

De finale zou pas echt beginnen op de Molenberg. Jumbo-Visma plaveide de weg voor Van Aert en zonder echte aanval werd de zeef bovengehaald. Vanmarcke, Terpstra, Stuyven en titelverdediger Valgren Andersen vielen er vantussen. De andere favorieten tekenden wel present. Tot een val van Benoot de kopgroep in tweeën deed splitsen.

Stybar is heuvelspecialisten en Van Avermaet te slim af

Zo waren de heuvelspecialisten plots vooraan in de wedstrijd te zien. Wellens, Teuns en Lutsenko gingen mee met Van Avermaet, Oss en Stybar. Met z’n zessen trokken zij naar de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Van Avermaet gooide zich op beide hellingen, maar raakte niet van een briesende Stybar af. Op Oss na gaf ook de rest zich niet gewonnen, dus trokken we met z’n vijven naar Ninove.

Daar kon het spel om de winst helemaal beginnen. Wellens probeerde het met een slepende aanval, Van Avermaet haalde hem bij. Daarop zette Stybar vol aan en op die aanval kon Van Avermaet niet antwoorden. De Tsjech reed meteen een eind weg. De rest kon de drievoudige wereldkampioen in het veld niet meer bijhalen. Voor het eerst sinds Nick Nuyens in 2005 wint een renner uit de stal van Patrick Lefevere nog eens de Omloop.

Stybar: “Alles of niets na aanval Van Avermaet op de Bosberg”

Een opgetogen Zdenek Stybar na de wedstrijd in de Sporza-studio. “Ik heb hier heel lang op gewacht, dus dit doet extra veel deugd. Ik was hier altijd al bij de beteren in de Omloop. Ook vorig jaar had ik een goed seizoen, toen was ik bijna overal bij de eerste tien. Had ik toen gewonnen, dan was het mijn beste seizoen geweest. Nu lukt het wel meteen. Op de Bosberg was het duidelijk dat het alles of niets was op de aanval van Greg Van Avermaet. Als de wattages kloppen, dan hebben we daar redelijk snel gereden. Ik ben blij met mijn conditie. Mijn volgende afspraak is de Strade Bianche.”

Van Avermaet: “De benen konden niet meer”

Greg Van Avermaet was de gangmaker in de finale van de Omloop met een aanval op de Muur en de Bosberg. Na de Bosberg moest hij de kopgroep controleren. Een aanval van Wellens pareren, lukte nog. Stybar remonteren niet. “Of Tim Wellens me hier dood doet? Ja, maar hij rijdt de koers die hij moet rijden. Hij deed een goeie aanval waardoor ik snel in de wind kwam te zitten. Ik wou ernaartoe, maar mijn benen konden niet meer. Ik hoopte nog dat Lutsenko ons zou terugbrengen, maar dat lukte niet. Het was aan mij om de kopgroep te controleren omdat ik de snelste was aan de meet. Ik ben tevreden tot op die laatste drie à vier kilometer na dan.

Wellens: “Kan dat ik Vlaamse koersen aan mijn programma toevoeg”

Derde plaats voor heuvelspecialist Tim Wellens. Onze landgenoot van Lotto-Soudal haalde naar eigen zeggen het hoogst haalbare uit zijn wedstrijd. “Ik ben blijf met mijn resultaat. Ik was niet de beste in de kopgroep met vijf, dus derde is het hoogst haalbare. Mijn aanval in het slot was een ingeving van het moment. Ik hoopte dat ze even zouden twijfelen, maar er kwam direct reactie. Jammer, maar het is zo. Ik heb me geamuseerd vandaag. 50 kilometer à bloc fietsen, dat gebeurt amper in de Waalse klassiekers. Of ik dan meer moet terugkomen naar Vlaanderen? Het kan goed zijn dat ik volgend jaar een aantal extra Vlaamse koersen toevoeg aan mijn programma, ja.”