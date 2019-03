Deceuninck-Quick.Step wint na veertien jaar nog eens de Omloop, Stybar is Van Avermaet en Wellens te slim af DMM

02 maart 2019

16u41 2 Wielrennen Na veertien jaar is het weer prijs voor Deceuninck-Quick.Step in de Omloop. Zdenek Stybar (33) heeft de seizoensopener met aankomst in Ninove gewonnen. Na een aanvallende wedstrijd won de Tsjech voor Greg Van Avermaet en Tim Wellens. Het is de twaalfde overwinning van het seizoen voor de ploeg van Patrick Lefevere.

De koers is weer thuis. Het is te zeggen in Vlaanderen. Met de Omloop stond het eerste luik van de klassieke lente op het programma. De zon was niet op post, maar de wind blies wél in de juiste richting. Met bolle zeilen naar Ninove voor een - althans zo was de hoop - langgerekte finale.

Maar eerst de start in de schaduw van het Gentse Kuipke. Thuisrenner Laurens De Vreese was in Merelbeke de eerste die probeerde weg te schieten. Zonder vrucht. Even later lukte het wel voor Devriendt, Jans, Wirtgen en Howes. Met z’n vieren maakten zij de dienst uit in de vlucht van de dag.

Het peloton had er een goed oog in. In die mate dat de iets later gestarte vrouwen het mannenpeloton bijna bijhaalden. De vrouwenkoers werd even geneutraliseerd. Uiteindelijk brachten Deceuninck-Quick.Step en CCC het tempo in de wedstrijd.

De eerste adrenalinestoot kwam er na de tweede passage op de Leberg. Naesen, Stybar, Roelandts en ex-winnaar Stannard schoven slim mee met een groepje aanvallers. Met nog 80 kilometer te gaan, was het wel nog te vroeg om vol door te zetten.

De finale zou pas echt beginnen op de Molenberg. Jumbo-Visma plaveide de weg voor Van Aert en zonder echte aanval werd de zeef bovengehaald. Vanmarcke, Terpstra, Stuyven en titelverdediger Valgren Andersen vielen er vantussen. De andere favorieten tekenden wel present. Tot een val van Benoot de kopgroep in tweeën deed splitsen.

Zo waren de heuvelspecialisten plots vooraan in de wedstrijd te zien. Wellens, Teuns en Lutsenko gingen mee met Van Avermaet, Oss en Stybar. Met z’n zessen trokken zij naar de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Van Avermaet gooide zich op beide hellingen, maar raakte niet van een briesende Stybar af. Op Oss na gaf ook de rest zich niet gewonnen, dus trokken we met z’n vijven naar Ninove.

Daar kon het gepoker om de winst helemaal beginnen. Wellens probeerde het met een slepende aanval, Van Avermaet haalde hem bij. Daarop zette Stybar vol aan en op die aanval kon of wou Van Avermaet niet antwoorden. De Tsjech reed meteen een eind weg. De rest kon de drievoudige wereldkampioen in het veld niet meer bijhalen. Voor het eerst sinds Nick Nuyens in 2005 wint een renner uit de stal van Patrick Lefevere nog eens de Omloop.

