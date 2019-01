Deceuninck-Quick.Step wil ook dit jaar scoren: “We starten in ieder geval met hetzelfde enthousiasme, ambitie en vastberadenheid: de kenmerken van de Wolfpack” JDK/XC

08 januari 2019

15u38

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Deceuninck-Quick.Step telt 25 renners in 2019, drie minder dan vorig jaar. Toen knalde het team naar een record van 73 overwinningen, in 2019 is de ambitie opnieuw groot en wil de formatie van Patrick Lefevere op het allerhoogste niveau blijven meespelen. Zo werd in het Spaanse Calpe duidelijk.

Op de teampresentatie in Calpe blikte manager Lefevere vanmiddag nog even terug. "Ik wil iedereen hartelijk danken voor het seizoen 2018: renners, staf, sponsors en fans. Het gebeurt niet ieder jaar dat je meer dan zeventig koersen wint, waaronder twee monumenten (Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen, red), verscheidene ritten in grote ronden (vier ritten in de Giro, vier in de Tour de France en vijf overwinningen in de Vuelta, red), het WK ploegentijdrit en daarbovenop nog eens het WorldTour-teamklassement. We kunnen met trots terugkijken op deze glansprestatie. Anderzijds, het was voor mij ook een zwaar jaar: veel zeges, dat betekent ook dat ik heel veel geld moest uitgeven", lachte Lefevere.

Met Niki Terpstra zag de Belgische formatie een sterkhouder vertrekken, Fernando Gaviria koos voor een nieuwe ploeg en youngsters Laurens De Plus en Maximilian Schachmann besloten nieuwe oorden op te zoeken. "Vorig jaar werd na het vertrek van Marcel Kittel, Matteo Trentin, Daniel Martin, Gianluca Brambilla, David De La Cruz en Julien Vermote ook gesteld dat we zwakker het nieuwe jaar ingingen en toch pakten we meer zeges dan in 2017 (56 UCI-zeges versus 73 in 2018, red)", aldus de teammanager.

"Ik heb er het grootste vertrouwen in dat we de juiste combinatie hebben van ervaren renners en jonge, veelbelovende renners die een stap vooruit kunnen zetten. Ik zeg niet dat we opnieuw meer dan zeventig keer gaan juichen, maar met twintig zeges minder zullen we nog altijd de zegeranking aanvoeren. Al wil dat niet zeggen dat de renners nu minder hun best moeten doen."

Kopmannen zijn Philippe Gilbert, Zdenek Stybar, Bob Jungels, Julian Alaphilippe, Elia Viviani, Enric Mas en Yves Lampaert die een trapje hoger in de pikorde bezet in vergelijking met vorig jaar. Daarnaast staan met Fabio Jakobsen (zeven overwinningen in zijn eerste jaar als prof, waaronder de Scheldeprijs en Nokere Koerse) en Alvaro Hodeg (ook neoprof, vijf zeges in 2018, onder meer Handzame Classic en een rit in de Ronde van Catalonië en Ronde van Polen, beiden WorldTour) twee jonge sprinters te trappelen om Fernando Gaviria te doen vergeten en zal ook Elia Viviani opnieuw zijn snelle benen willen tonen.

Bob Jungels en Julian Alaphilippe zijn de sterkhouders in de Waalse klassiekers, Jungels gaat ook voor een klassement in de Giro, terwijl Enric Mas na zijn tweede plaats vorig jaar in de Vuelta in 2019 zal willen bevestigen. In het Vlaamse werk kan de ploeg dan weer rekenen op Philippe Gilbert, Yves Lampaert en Zdenek Stybar. Jungels rijdt daarnaast ook de Omloop en een paar Vlaamse semiklassiekers in de hoop om de kern voor de Ronde van Vlaanderen te halen. "We hopen dat 2019 opnieuw een geweldig jaar gaat worden. We starten in ieder geval met hetzelfde enthousiasme, ambitie en vastberadenheid: de kenmerken van de Wolfpack", eindigde Lefevere. "We willen ook dit jaar voor vuurwerk op de weg zorgen en mooie wielermomenten creëren.”

Het jaar van Quick.Step in enkele leuke cijfers: 12.000 kamers, 8.000 vluchten en 12.500 gelletjes

Quick.Step boekte vorig seizoen liefst 73 zeges. Een getal dat lang verbonden zal blijven aan het team van Lefevere. Op de ploegvoorstelling van Deceuninck-Quick.step in het Spaanse Calpe pakte de wielerploeg dan weer uit met andere (en leuke) cijfers. Zo wordt er op één jaar in 12.000 kamers geslapen, 8.000 vluchten genomen en 12.500 gelletjes naar binnen gespeeld.

De technische fiche van Deceuninck-Quick.Step voor dit seizoen:

Julian Alaphilippe (Fra), Kasper Asgreen (Den), Eros Capecchi (Ita), Rémi Cavagna (Fra), Tim Declercq (Bel), Dries Devenyns (Bel), Remco Evenepoel (Bel), Philippe Gilbert (Bel), Álvaro Hodeg (Col), Mikkel Frølich Honoré (Den), Fabio Jakobsen (Ned), Bob Jungels (Lux), Iljo Keisse (Bel), James Knox (GBr), Yves Lampaert (Bel), Davide Martinelli (Ita), Enric Mas (Spa), Michael Mørkøv (Den), Maximiliano Richeze (Arg), Fabio Sabatini (Ita), Florian Sénéchal (Fra), Pieter Serry (Bel), Zdenek Stybar (Tje), Petr Vakoc (Tje), Elia Viviani (Ita)

IN: Remco Evenepoel (Bel), Mikkel Honore (Den)

UIT: Laurens De Plus (Jumbo-Visma), Niki Terpstra (Direct Energie), Maximilian Schachmann (Dui), Jhonatan Narvaez (Sky), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates)