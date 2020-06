Deceuninck-Quick.Step verlengt aflopende contracten van ervaren rotten Devenyns en Keisse XC

28 juni 2020

12u31

Bron: Belga 2 Wielrennen Deceuninck-Quick.Step heeft zondag bekendgemaakt de eind dit jaar aflopende contracten van Dries Devenyns en Iljo Keisse met één seizoen te verlengen. De twee anciens van de Wolfpack volgen hiermee het voorbeeld van Yves Lampaert die vrijdag een contractverlenging van twee seizoenen ondertekende.

Patrick Lefevere was tevreden met de verlengde overeenkomsten van Devenyns en Keisse. "Dries en Iljo brengen de groep niet alleen ervaring bij. Ze blijven ook presteren op hoog niveau", aldus de teammanager van Deceuninck-Quick.Step. "Dries presteerde fantastisch voor de lockdown. Dan denk ik aan zijn geweldige overwinning in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. En Iljo blijft zijn rol uitstekend invullen. De twee hebben hun kwaliteiten al ontelbare keren getoond. Ze zijn dan wel al rijpe dertigers (Devenyns wordt over enkele weken 37, Keisse is al 37, red.) en zullen geen vijf jaar meer koersen, maar we weten wat we aan hen hebben. Dit mag gezien worden als een duidelijke blijk vertrouwen."

Dries Devenyns keek al uit naar een extra jaar met de Wolfpack. "Hier hoopte ik al een tijdje op", aldus de West-Vlaming. "Ik ben blij dat we zo snel tot een akkoord zijn gekomen. Ik ga volgend jaar opnieuw mijn uiterste best doen het team te helpen winnen. Ik mag dan al wat ouder zijn, maar fysiek voel ik mij top."

Ook Iljo Keisse, het oudste lid van het team, was tevreden met zijn contractverlenging. Hij zal volgend seizoen aan zijn twaalfde seizoen bij de manschappen van Patrick Lefevere beginnen. "En dat kunnen er niet veel zeggen", reageerde de Gentenaar. "Enkel Tom Boonen, denk ik. In elk geval is het een mooie geste van Patrick Lefevere om me in deze bizarre periode een contractverlenging te geven. Mijn droom is te koersen tot mijn veertigste, dus tot eind december 2022. Ik kom met deze nieuwe overeenkomst dichter bij dat einddoel. Ik ga hard blijven werken om dat doel te bereiken. Na zo'n jaar als 2020 zou ik echt niet hebben willen stoppen."

