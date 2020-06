Deceuninck-Quick.Step verkent Gent-Wevelgem, Lotto-renners rijden over parcours Ronde van Vlaanderen XC

16 juni 2020

13u35

Bron: Belga 0 Wielrennen Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal vertoeven momenteel in de Vlaamse Ardennen. De troepen van Patrick Lefevere reden vandaag over het parcours van Gent-Wevelgem, de Lotto-renners verkenden dan weer de Ronde van Vlaanderen.

Gisteren verzamelden de renners van Deceuninck-Quick.Step in een vakantiehuis in Kaster voor een eerste kleine teamstage in de Vlaamse Ardennen. Vandaag stond de verkenning van Gent-Wevelgem op het menu. “Voor onze Belgen is dat misschien niet nodig, maar voor enkele buitenlanders is dat best wel handig en eens in het drukke najaar zal daar geen tijd meer voor zijn tussen de vele koersen door”, vertelde coach Koen Pelgrim. “Het parcours van Gent-Wevelgem is behoorlijk gewijzigd, dus het kan nooit kwaad om dat eens te checken.”

Niet alleen Deceuninck-Quick.Step vertoeft momenteel in de Vlaamse Ardennen, de kans is reëel dat het team van Patrick Lefevere de troepen van Lotto-Soudal zal kruisen. De ploeg verkent vandaag immers de Ronde van Vlaanderen. “Vorige week deden we al een eerste gezamenlijke trainingsrit in de Vlaamse Ardennen”, zegt trainer Wim Van Hoolst van Energy Lab. “Toen legden we een eerste deel van het parcours af, vandaag staat een tweede deel op het programma. Op vrijdag trekken we naar de Ardennen voor een trainingsrit.”

Het plan is om in de maand juni zo’n zes gezamenlijke trainingen af te werken. “Telkens op dinsdag en vrijdag, één keer in de Vlaamse Ardennen, één keer in de Ardennen. Vandaag zijn we met zeven renners: Thomas De Gendt, Brent Van Moer, Jelle Wallays, Brian Van Goethem, Stan Dewulf, Gerben Thijssen en Harm Vanhoucke”, vervolgt Van Hoolst. “Andere keren zijn we met negen of tien. Het hangt af van het trainingsprogramma van de renners. Dit is in de eerste plaats plezant voor de renners, nog eens samen rijden na zoveel maanden van soloritjes of tochten met twee of drie. In normale tijden leven die jongens 200 dagen per jaar samen, nu hebben ze elkaar amper gezien. Dit is ook een manier om de groepsgeest weer aan te wakkeren.”

Al zijn de renners die leven in het buitenland er natuurlijk niet bij. “Onder impuls van Philippe Gilbert hebben de jongens in Monaco ook al eens samen getraind”, aldus Van Hoolst. “Caleb Ewan, Jonathan Dibben, Tim Wellens en Phil zelf. Ook voor hen was dat een welkome afwisseling.”

Trainingsbeelden Deceuninck-Quick.Step:

