Deceuninck-Quick.Step scheurt voor de gelegenheid op vier wielen in Zolder, Jakobsen vliegt in de muur DMM/JDK

07 november 2019

Terwijl Remco Evenepoel op koningsbezoek is, verzamelde de rest van Deceuninck-Quick.Step op het racecircuit in Zolder. Daar vond een aparte teambuilding plaats. De renners kregen er de gelegenheid om de M2, M4 en M5 (vierdeurs) te testen. Dat zijn de sportieve modellen van BMW. Dat gebeurt in groepjes van drie (telkens een renner aan het stuur en een renner als co) achter een pilootwagen met instructeur, die via een intercom aanwijzingen en bijsturingen geeft.

Waren op de afspraak: Lampaert, Stybar, Honoré, Asgreen, Serry, Keisse, Declercq, Jakobsen. Die laatste kwam in aanraking met de bandenmuur. Alaphilippe, Evenepoel en Jungels hebben afgemeld.

Stybar: “Dit kan helpen in een risicosituatie”

Keisse: “Zat achter Jakobsen toen die crashte”