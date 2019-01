Deceuninck-Quick Step past voor podiumceremonie in San Juan, officieel omdat renners zich niet goed voelen DMM/JDK

30 januari 2019

20u55 2 Wielrennen Opvallend: na de vierde rit in San Juan lieten de renners van Deceuninck-Quick Step de podiumceremonie aan zich voorbijgaan. “De renners voelden zich niet goed”, liet het team weten aan onze man in Argentinië. Van een protestactie tegenover de organisatie zou geen sprake zijn.

Normaal gezien zouden Julian Alaphilippe (leider in het klassement), Remco Evenepoel (leider in het jongerenklassement) en Alvaro Hodeg (derde in de rituitslag) naar voor worden geroepen na de vierde rit, maar de ploeg besliste dat de renners niet present zouden tekenen. Officieel omdat ze zich niet goed voelden.

“De voorbije dagen waren moeilijk voor de ploeg. De renners voelden zich niet goed tijdens de wedstrijd, dus hebben we vandaag beslist om niet naar het podium te gaan”, vertelt persverantwoordelijke Alessandro Tegner. “Het was een beslissing op het laatste moment. Het leek ons beter voor de renners om snel te recupereren en klaar te zijn voor morgen. Het is begrijpelijk dat de renners zich niet goed voelden. Er is de hele situatie met Iljo geweest. Dat heeft zijn weerslag gehad op de ploeg.”

Officieel gaat het dus niet om een protestactie, zegt Tegner. De ploeg respecteert de beslissing van de organisatie om Keisse uit de wedstrijd te zetten. “Iljo is natuurlijk ontgoocheld door die maatregel. Hij weet dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Iljo heeft een fout gemaakt, maar tegelijk betaalt hij er een zware prijs voor. Hij is uit de wedstrijd geschrapt en er was die stap naar het gerecht. Hij heeft in eigen naam iedereen zijn excuses aangeboden.”