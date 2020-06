Deceuninck-Quick.Step organiseert over 2 weken stage in Vlaamse Ardennen: “Belangrijk om groep eens samen te brengen” XC

02 juni 2020

13u18

Bron: Belga 0 Wielrennen De renners van Deceuninck-Quick.Step blazen over twee weken verzamelen voor een trainingskamp in de Vlaamse Ardennen. "Het wordt de eerste samenkomst van de ploegleden sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus in Europa. Hopelijk maakt het deel uit van het proces dat leidt naar wedstrijden in augustus", laat de Belgische WorldTourploeg weten.

Het trainingskamp wordt georganiseerd in de week van 15 juni en zal drie dagen duren. Remco Evenepoel en co slaan hun tenten op in de Vlaamse Ardennen. Renners en staf zullen niet zoals gebruikelijk in een hotel verblijven, maar in een groot huis. "Zo moeten de aanwezigen geen onnodige gezondheidsrisico's nemen en blijft het contact met zij die niet tot de ploeg horen beperkt tot een minimum", stelt Deceuninck.Quick-Step.

Renners en staf zullen door de ploegarts voor of bij hun aankomst op het trainingskamp worden getest op covid-19. "Er zullen strenge medische protocols gelden tijdens het hele kamp, om de kansen op infectie zo miniem mogelijk te houden."

Over het trainingskamp zegt teamcoach Koen Pelgrim dat het "eerder gaat om de renners samen te brengen, dan om stevig gestructureerde trainingssessies". De voorbije weken volgden de renners al programma's die de coaches hadden uitgetekend. Het team plant een verkenning van het parcours van kasseiklassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem. "We wilden ook Roubaix doen, maar dan zouden we de grens moeten oversteken, wat nu misschien ingewikkeld is", aldus Pilgrim. "We zullen wel goeie trainingen kunnen afwerken. Maar het gaat vooral om het samenbrengen van de groep en samen plezier te maken op de fiets na zo'n lange periode alleen.”

