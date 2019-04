Exclusief voor abonnees Deceuninck-Quick.Step ook morgen de te kloppen ploeg: "Op een slechte koers volgt meestal een goeie"

Joeri De Knop

06 april 2019

08u52 0 Wielrennen “We wonnen de Ronde van Vlaanderen al elf keer. Waarom zou dat zondag geen twaalfde keer kunnen?” Logische redenering, maakt Patrick Lefevere. Zijn team heerst en verdeelt in het klassieke voorjaar. En toch. Kleine barstjes tekenen zich af in het pantser.

1. Scoort Stybar unieke ‘hattrick’?

Dubbeltjes Omloop-E3 (Maertens in ‘78, Raas in ‘81, Van Avermaet in 2017) en E3-Ronde (Van Petegem in ‘99, Boonen in 2005 en 2006, Cancellara in 2010 en 2013, Terpstra vorig jaar): dát deden er hem al wel eens voor. Maar wint Zdenek Stybar na de Omloop en de E3 zondag ook de Ronde van Vlaanderen, scoort hij pas écht een unieke hattrick. “Het inspireert me. Maar het ploegbelang primeert, natuurlijk. Onze tactiek verandert niet. We moeten gewoon met zo veel mogelijk pionnen de finale proberen te halen. Dat maakt het makkelijker koersen. Slagen we erin de teneur van de voorbije weken door te trekken, dan zit een nieuw succes er zeker in. Conditioneel ben ik op z’n minst even goed als vorig jaar. Toen werd ik tiende. Maar ook Jungels en Lampaert kunnen winnen. Welke troef we precies uitspelen, wordt bepaald door het individuele gevoel. Daar is iedereen fair in. Het is een deel van onze kracht.”

