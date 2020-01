Deceuninck-Quick.Step is klaar om ook in 2020 te schitteren: “Willen opnieuw onvergetelijke wielermomenten beleven” Redactie

10 januari 2020

15u39

Bron: Belga 0 Wielrennen Deceuninck-Quick.Step zag met Elia Viviani, Enric Mas en Philippe Gilbert drie sterkhouders vertrekken, maar kon Julian Alaphilippe behouden en het contract van Remco Evenepoel verlengen. “We hopen dat het opnieuw een prachtig jaar wordt en starten met dezelfde ambitie, vastberadenheid en enthousiasme om te scoren en onvergetelijke wielermomenten te beleven”, aldus teammanager Patrick Lefevere op de ploegvoorstelling in Calpe.

Met 73 journalisten, 22 meer dan vorig jaar, was er in Calpe duidelijk sprake van een 'Evenepoel en Alaphilippe-effect' bij Deceuninck-Quick.Step, dat sinds de overwinning van Yves Lampaert in Dwars door Vlaanderen 2018 al 92 weken op nummer één staat in de UCI-ranking. Daarnaast heeft Lidl zijn sponsorovereenkomst met twee jaar verlengd. De Duitse supermarktketen is sinds 2015 partner van de Belgische WorldTour-formatie.

Happy, happy news!@lidl, Fresh Food Partner of Deceuninck – Quick Step since 2015, continue the partnership with the team for two more years: https://t.co/thQtixuX42

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/ACjdQnKwhu Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

"Ik wil eerst nog eens iedereen bedanken die afgelopen jaar onderdeel was van ons geweldige seizoen 2019", sprak grote baas Patrick Lefevere op de teampresentatie in Calpe. "We behaalden 68 zeges, waren prominent aanwezig in de grootste koersen (zeges in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix) en twee van onze renners pakten ook nog een titel op het Europees kampioenschap (Viviani en Evenepoel). In oktober stonden we aan het einde van het seizoen opnieuw bovenaan de World Team Classification, een mooie beloning voor al ons harde werk waar we trots op mogen zijn."

"Als ploeg hebben we bijna 750 zeges behaald, maar dat betekent niet dat ik wil stoppen en niks meer wil", ging hij verder. "We gaan ons 18de jaar in en blijven ambitieus. Ja, er zijn renners vertrokken die een grote bijdrage hebben geleverd aan ons succes, maar er komen ook enkele nieuwe jongens bij (zoals Sam Bennett, de enige topper). Dat hoort bij de sport, jongens komen en gaan. Ik heb vertrouwen in de mix van jongen en oude 'wolven' voor 2020 en denk dat zij ook kunnen scoren. Blijven scoren is de grote ambitie."

Lampaert: “Hoop dat de puzzelstukken in 2020 in elkaar vallen”

Yves Lampaert begint aan zijn zesde seizoen bij Deceuninck-Quick.Step. Hij won al twee keer Dwars door Vlaanderen. “Ik zeg geen neen tegen een derde zege”, vertelde hij op de ploegvoorstelling in Calpe, “maar dat mag ook een andere wedstrijd zijn in het voorjaar. Ik hoop dat de puzzelstukken in 2020 eens in elkaar vallen.”

Lampaert is 28 en won vorig jaar de tijdrit in de Ronde van Zwitserland en een rit in de Ronde van Slovakije. Verder sprintte hij naar zilver op het EK na toenmalig ploegmaat Elia Viviani en werd hij derde in Parijs-Roubaix na Philippe Gilbert. “Die grote uitschieter bleef uit in het voorjaar”, blikt hij nog even terug, “al word ik wel derde in Roubaix en ben ik voor de rest zeker tevreden over mijn seizoen. We hebben met de ploeg enorm veel gewonnen en dat is het belangrijkste. Wie dan wint, maakt me niet veel uit. Ik had vaak ook een rol in die overwinningen. Soms zat ik gevangen in de ploegtactiek, maar gelukkig werd het dan wel door iemand anders afgemaakt en pakten we de zege. Het hoort er bij in een team als Deceuninck-Quick.Step dat je je af en toe moet opofferen voor de ploeg. Dat zal in 2020 niet anders zijn en ik ben iemand die daar geen enkele moeite mee heeft en daar ook voldoening uit haalt. Ik voel veel waardering van de ploegmaten voor mijn ingesteldheid en mijn werk. Iedereen weet dat ik een echte ploegspeler ben. Natuurlijk win je als renner ook graag zelf, maar ik weet dat die kansen wel zullen komen.”

Deceunininck-Quick.Step nam afscheid van kopman Philippe Gilbert. Schuift Lampaert een beetje op in de pikorde? “Ik denk niet dat Phil z’n vertrek van invloed is op mij en ik nog altijd dezelfde positie heb in de ploeg als andere jaren. Ik stond al op dezelfde hoogte als die andere jongens”, repliceert hij. “Ik hoop dat dit jaar de puzzelstukken voor een zege in elkaar vallen, gebeurt dat niet, dan hoop ik op een overwinning voor de ploeg.”

Bob Jungels, Kasper Asgreen, Florian Sénechal, Zdenek Stybar en nu ook Julian Alaphilippe zullen zich in het Vlaamse werk mengen. “We hebben opnieuw een enorm sterke ploeg. Het wordt zaak om weer goed overeen te komen en te koersen voor die overwinning. Alaphilippe? Ja, die zal meteen meespelen voor de zege in de Ronde van Vlaanderen. Dat is zo’n klasbak, hij wint ook meteen de Strade Bianche. Van der Poel en Valverde zitten ook meteen mee vooraan in zo’n koersen, Julian is net zo goed als die jongens, zo’n talent, die kan meteen meespelen, ook al heeft hij de ervaring niet in dat Vlaamse werk.”

Lampaert zag zijn trainingsmaten Stijn Steels en Bert Van Lerberghe een contract ondertekenen bij Deceuninck-Quick.Step. “Dat is een enorm fijn natuurlijk”, zegt hij. “Er is altijd veel ambiance en ‘leute’ voor, tijdens en na de training. Het is een beetje een droom die uitkomt, voor ons allemaal, om te koersen bij de beste ploeg van de wereld. Het is echt geestig om hier met die jongens te zijn. Mauri Vansevenant (niet op stage wegens examens) komt er ook nog bij. Ja, dat is een tof ‘bendeke’ om mee te koersen.”

Deceuninck - Quick-Step 2020 Team Presentation at the @SuitopiaHotel in Calpe. pic.twitter.com/ndSjRgATED Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link