Deceuninck-Quick.Step gaat op jacht naar ritzeges in Tour: “Zit in ons DNA” Redactie

27 augustus 2020

16u04 0 Tour de France “Het zit in ons DNA om altijd voor de zege te gaan”, vertelde ploegleider Rik Van Slycke van Deceuninck - Quick-Step donderdag op een persmoment in Nice. “Dat zal in deze Tour niet anders zijn.”

“Vorig jaar was een ongelooflijke Tour met drie ritzeges en de twee weken in het geel met Julian Alaphilippe”, aldus ploegleider Tom Steels. “Het was een geweldig jaar en ook deze keer willen we ons tonen in de grootste rittenkoers van het jaar.”

“Een Tour realiseren zoals vorig jaar zal moeilijk zijn, onmogelijk zelfs”, weet Rik Van Slycke. “Maar je kan niet ontkennen dat het in ons DNA zit om te winnen, overal waar we starten zijn we ambitieus. Er doen zich in deze Tour enkele mogelijkheden voor, zowel in de sprint, als in de aanval met Julian en Bob. Het is een parcours dat uitnodigt om in de aanval te gaan.”

Julian Alaphilippe zelf hield de druk een beetje af. “Vorig jaar was speciaal voor mij, onvergetelijk zelfs: een Tour om te koesteren. Ik had nooit verwacht dat we zo’n Tour zouden rijden. Nu beginnen we weer vanaf nul, een nieuw seizoen, een nieuwe Tour. Ik ben altijd ambitieus als ik aan de start sta van een koers, en zeker de Tour geeft nog extra motivatie. Maar veel vooruitblikken wil ik nog niet doen. Het geel pakken in de openingsrit? Alles kan, op papier zeker, maar we hebben met Sam Bennett een renner voor de sprint en zo veel mogelijkheden zijn er niet in de Tour. Dus ik wil niet vooruitlopen op de zaken, maar misschien is het toch eerder een etappe voor de sprinters.”

Ziet Alaphilippe meer mogelijkheden in de tweede etappe? “De tweede rit op zondag is inderdaad een rit die zich misschien meer leent voor de aanval, met die 4.000 hoogtemeters. Dus wie weet is dat wel een kans voor mij. Veel zal ook afhangen van het weer. Er wordt regen voorspeld in het weekend, dat kan ook een rol spelen. Uiteindelijk zal ik pas zondagavond meer weten hoe de benen voelen en hoe ik het verdere verloop van de Tour zal aanpakken.”

Lees ook:

Tour krijgt extra emotionele dimensie voor Julian Alaphilippe: “Hij wil er voor zijn vader graag iets speciaals van maken” (+)

Zdenek Stybar moet passen voor Tour wegens knieblessure, Cavagna is zijn vervanger