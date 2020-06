Deceuninck-Quick.Step gaat in juli op hoogtestage in San Pellegrino MG

07 juni 2020

12u51 0 Wielrennen De voltallige ploeg van Deceuninck-Quick.Step, het team van Patrick Lefevere, gaat van 6 tot 23 juli op hoogtestage in San Pellegrino in Italië. Dat zegt Lefevere in De Zevende Dag.

San Pellegrino ligt in de provincie Bergamo, die door corona zwaar is getroffen. Het stadje ligt ten zuiden van de Alpen, waar de renners kunnen trainen.

Lefevere ziet af van zijn plan om zijn renners in kleinere groepen op te delen, afhankelijk van het programma dat ze rijden. “Het is beter dat iedereen op hoogtestage gaat. We zullen een hotel afhuren exclusief voor de ploeg. Dan zijn we er zeker van dat, mochten er toch besmettingen zijn, die niet elders vandaan komen.”

Verder wil Lefevere al zijn renners laten testen op het coronavirus. De tests beginnen deze week in de service course van het team in Wevelgem. Patrick Lefevere heeft een camper afgehuurd waar de renners op afspraak zullen worden getest. (MG)