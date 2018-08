Deal tussen team Van Aert en Aqua Blue Sport draait uit op soap waarbij renners zelf van niks weten • Aqua Blue bevestigt

02 augustus 2018

06u27 0 Wielrennen De deal tussen Aqua Blue Sport en Sniper Cycling Team, de procontinentale ploeg van Nick Nuyens, draait uit op een soap. Eén waarbij de renners zelf van niks weten.

Aqua Blue Sport meldde aanvankelijk witte rook in een officieel communiqué. In tegenstelling tot eerdere berichten was er echter géén sprake van een fusie, maar neemt de Ierse formatie gewoon Sniper Cycling over. Belangrijk detail. Want in dat geval komt Wout van Aert gewoon vrij en zou hij één jaar vroeger dan gepland naar het Nederlandse Jumbo kunnen. Bij Aqua Blue waren ze totaal niet mee met de zaak. Daar heette het triomfantelijk dat Van Aert in 2019 zowel op de weg als in het veld zal te zien zijn in het goud en marineblauw van hun team. Nuyens verwerft een positie binnen het management. Tom Timmermans, voormalig CEO van United Dutch Breweries, wordt de nieuwe grote baas.

Tot het tóch begon te dagen en het nieuwsbericht razendsnel van de site van Aqua Blue gehaald werd. En Sniper Cycling zich later op de avond, ook al in een communiqué, volledig distantieerde van alle berichtgeving. "We kunnen enkel bevestigen dat er momenteel gesprekken worden gevoerd over een mogelijke samenwerking vanaf 2019", luidde het. De renners zelf wisten nergens van. Ook Van Aert niet. De regerende wereldkampioen veldrijden klonk duidelijk 'not amused'. "Ik vernam het nieuws toen ik na de openingsrit van de Ronde van Denemarken van mijn fiets stapte. Het gerucht liep al wel een tijdje, maar werd me tot op heden (nog) niet officieel bevestigd. Ik kan er dus onmogelijk iets zinnigs op zeggen. Benieuwd wel in welke ploeg en structuur ik volgend jaar precies terecht zal komen. Ik hoop daar nu toch wel heel snel duidelijkheid over te krijgen."

Jobverlies

Ook Zico Waeytens en Stijn Steels kregen tot op heden halfslachtige informatie. Zorgen over hun toekomst maken ze zich niet, ook al zijn ze in tegenstelling tot Van Aert, Leysen, De Witte, Livyns en Duyn einde contract. "Na mijn blessures haal ik toch opnieuw een goed niveau", aldus Waeytens. "Ik voel me goed bij deze ploeg, alles is prima geregeld. Ik kan zeker niet klagen en blijf dus graag aan boord." Steels: "De ploeg is tevreden over mijn werk, weet ik. Ik ga ervan uit dat Nick en mede-eigenaar Chris Compagnie nu snel aan tafel zullen zitten met de mensen van Aqua Blue Sport om te bekijken wat er mogelijk is. Ik trek me op aan het feit dat de twee kernen niet te groot zijn." Bij het omkaderend personeel is de angst voor jobverlies naar verluidt wel reëel aanwezig.