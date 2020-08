De Weert vertrekt bij Lotto Soudal: “Ik kon me niet vinden in het voorstel van de ploeg” MCA/DMM

18 augustus 2020

12u24 1 Wielrennen Kevin De Weert (38) houdt het na dit jaar voor bekeken als Performance Manager bij Lotto Soudal. Hij heeft beslist zijn huidige overeenkomst niet te verlengen en wordt opgevolgd door Maxime Monfort (37).

“De doorgevoerde veranderingen naar een meer professionele structuur in de ploeg renderen”, verklaart John Lelangue, algemeen manager bij Lotto Soudal. “We gaan het roer daarom niet omgooien. Integendeel. Performance is en blijft van groot belang binnen ons team. We hadden dit graag nog verder uitgebouwd in samenwerking met Kevin, maar samen zijn we niet tot een constructieve overeenkomst gekomen die voor iedereen goed zat. Om het belang van ons Performance Department te onderstrepen, trokken we met Maxime Monfort een zeer sterke opvolger aan die verder zal bouwen op de sterke basis die er reeds is.”

Monfort werd begin dit seizoen ploegleider bij Lotto Soudal. Eind vorig jaar zette hij bij de Belgische ploeg een punt achter zijn 16-jarige profcarrière. “Maxime kent ons huis door en door, nu al voor het zevende seizoen op rij. Dat is al een enorm pluspunt. Bovendien brengt hij ervaring mee van zijn eerdere ploegen, zoals HTC-Columbia en Leopard-Trek, teams waar performance hoog in het vaandel stond. Maxime zal nauw samenwerken met onze medische staf onder leiding van Jens De Decker en met Energy Lab. Ook voeding en mental coaching zijn immers steeds belangrijker in topsport. Elk detail telt. Onze internationale ambities zijn hoog en onze renners gaan voor mekaar door het vuur. De toekomst ziet er best goed uit”, besluit Lelangue.

De Weert: “Heb me twee jaar lang voor 200 procent gesmeten”

“Ik heb een nieuw voorstel gekregen waarin ik me niet kon vinden”, zegt Kevin De Weert in een reactie aan onze redactie. “Dat ging puur over het inhoudelijke, en heeft niets met de financiële kant van de zaak te maken. Daar hebben we het zelfs niet over gehad. Mijn periode bij Lotto-Soudal begon met een valse start, Paul De Geyter haalde me binnen, en had een heel mooi plan op tafel liggen. Maar nog voor we er één dag aan konden werken, lag hij buiten. Dan kwam John Lelangue en hij heeft me ook altijd in alles gesteund, maar in dit nieuwe voorstel kan ik me niet vinden.”

“Ik heb me 2 jaar lang voor 200 procent gesmeten, heel veel op emotie en gevoel gedaan, en dat kon in dit nieuwe voorstel niet meer. Ik hou niet van half werk, vandaar mijn keuze. Het is ook niet de bedoeling om met modder te gooien, gewoon 2 partijen die elkaar niet vinden in een voorstel, dat gebeurt elke dag in het bedrijfsleven”, aldus De Weert.

“Wat de toekomst betreft, wacht ik nu rustig af. Als er zich iets aandient waar ik me wel opnieuw 200% in kan geven, ga ik dat zeker bekijken, maar ik ga zeker niet eender wat aanpakken. Ik moet het met heel m’n hart kunnen doen, anders had ik ook ‘ja’ op het nieuwe voorstel van Lotto-Soudal kunnen zeggen. Dat ik geen vangnet heb, in de vorm van een andere job, illustreert ook dat het een puur inhoudelijke beslissing is.”

