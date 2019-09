De Weert blijft voor Lotto-Soudal werken: “Er waren meerdere gesprekken en de conclusie is dat we samen nog toekomst hebben” Redactie

12 september 2019

Kevin De Weert blijft gewoon voor Lotto-Soudal werken. De ex-bondscoach werd door de Belgische ploeg voor de rest van de Ronde van Spanje geschorst na incidenten in eerst de Tour en nadien de Vuelta, maar die schorsing wordt dus opgeheven. De Weert praatte de voorbije weken enkele keren met CEO John Lelangue en de sponsors van de ploeg wilden ook dat De Weert aan boord werd gehouden. Zijn functie binnen de ploeg wordt iets specifieker. "Hij zal zich nog meer focussen op het performance-gedeelte", zegt CEO John Lelangue.

‘t Was een donderslag bij heldere hemel, eind augustus. Toen raakte het nieuws bekend dat Kevin De Weert voorlopig geschorst werd door Lotto-Soudal. De druppel die de emmer deed overlopen was een incident in de beginfase van de Ronde van Spanje. En eerder was het ook al tijdens de Ronde van Frankrijk tot een voorval gekomen. “Wat er gebeurde, is niet professioneel”, zei De Weert in een eerste reactie na zijn schorsing (zie video onder). “Maar ik denk dat iedereen moet weten dat aan dat incident acht maanden van frustraties zijn voorafgegaan.”

Inmiddels lijken de plooien wel alweer grotendeels gladgestreken. De Weert had de voorbije weken enkele positieve gesprekken met John Lelangue, de CEO van Lotto-Soudal. En ook de sponsors deden hun zegje. Zij pleitten ervoor om de samenwerking met De Weert voort te zetten en die vraag krijgt dus gehoor.

“Ik had aangegeven dat ik zou samenzitten met De Weert om alles rustig te bespreken en dat is ook gebeurd”, legt Lelangue uit. “We hebben de tijd genomen om over alles te praten, over het incident, over de positie van De Weert én ook over de structuur die ik in mijn hoofd heb voor de komende jaren. De herstructurering moet ons toelaten om efficiënter en ambitieuzer te zijn. Ik ben pas eind november 2018 bij de ploeg gekomen. Het herstructureren van een team doe je niet zomaar op één, twee, drie.”

Performance Manager, minder ploegleider

Wat de precieze reden was voor de schorsing van De Weert, maakt volgens Lelangue deel uit van de “interne keuken” van Lotto-Soudal. “Laat me stellen dat ondertussen alles is opgelost. Er waren meerdere gesprekken tussen ons en de conclusie was dat we samen zeker nog een toekomst hebben. Hét onderwerp was natuurlijk ‘het incident’, maar ook hoe we nog samen een verdere toekomst hadden.”

“Op professioneel vlak kan ik De Weert niets verwijten. Ik heb dit jaar veel met hem gewerkt en op performance-vlak heeft hij onze ploeg echt goed geholpen. Daarom blijft hij ook gewoon onze Performance Manager en zal hij ook aan het hoofd staan van een echt performance-departement. Dat wil niet zeggen dat hij niet op de koersen zal zijn, maar dat zal dan specifiek op - bijvoorbeeld - tijdritten zijn. Behalve De Weert zijn er dan de sportdirecteurs en allen rapporteren ze aan mij. Dat is ongeveer de manier waarop ik werkte bij mijn vorige ploegen, met bijvoorbeeld Allan Peiper en Marco Pinotti die ook echte performance managers waren.”

De volgende opdracht voor De Weert ligt ook al vastligt. Hij trekt met Victor Campenaerts, die hij ook al bijstond bij zijn project om het werelduurrecord te verbeteren, en Brent Van Moer naar Yorkshire om er hun WK-tijdritten voor te bereiden.

De Weert maakte in september vorig jaar zijn spectaculaire overstap naar Lotto-Soudal. Hij was sinds februari 2016 bondscoach en behaalde met Tom Boonen brons in Doha 2016. Vorig jaar in Innsbruck kwam De Weert met vier Belgische medailles naar huis (Campenaerts brons in de tijdrit, Lambrecht zilver bij de U23, twee keer goud voor Remco Evenepoel bij de juniores). Enkele minuten nadat Valverde goud had gepakt in Innsbruck raakte het nieuws van De Weerts overstap naar Lotto-Soudal bekend.