De Weert bevestigt afscheid als bondscoach van de Belgische wielerploeg, KBWB-voorzitter ontkent opvolger Redactie

30 september 2018

16u57

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 5 Wielrennen Kevin De Weert stopt als bondscoach van de Belgische wielerploeg en trekt naar Lotto-Soudal. Dat bevestigt de man zelf aan onze reporters in Innsbruck. Dat Sven Vanthourenhout hem opvolgt, ontkent KBWB-voorzitter Tom Van Damme bij Belga.

Kevin De Weert legt de taken als wielerbondscoach naast zich neer. Dat bevestigt hij aan onze reporters in Innsbruck. De Weert, die in februari 2016 Carlo Bomans opvolgde, gaat vanaf 1 januari 2019 bij Lotto-Soudal aan de slag. Eerst doet hij dus het kalenderjaar als bondscoach uit.

De Weert maakte van dichtbij de olympische titel van Greg Van Avermaet in Rio de Janeiro mee. "Kevin heeft ons een tijdje geleden ingelicht dat er contacten waren met Lotto-Soudal, al vind ik zijn keuze toch wel verwonderlijk. Kevin heeft bij ons veel kansen gekregen, maar hij is natuurlijk jong en ambitieus", reageert voorzitter van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) Tom Van Damme bij Belga.

Volgens Sporza zou Sven Vanthourenhout, op dit moment al bondscoach van de veldrijders, De Weert opvolgen. "Dat klopt niet. Sven is nu al even lid van de technische staf en bondscoach van de veldrijders. We gaan nu rustig de tijd nemen om de verschillende opties te bekijken", aldus Van Damme.