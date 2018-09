De Weert bevestigt afscheid als bondscoach en trekt naar Lotto-Soudal, nog geen opvolger bekend Redactie

30 september 2018

16u57

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 9 Wielrennen Kevin De Weert stopt als bondscoach van de Belgische wielerploeg en trekt naar Lotto-Soudal. Dat bevestigt de man zelf aan onze reporters in Innsbruck. Dat Sven Vanthourenhout hem opvolgt, ontkent KBWB-voorzitter Tom Van Damme bij Belga.

Kevin De Weert legt de taken als wielerbondscoach naast zich neer. Dat bevestigt hij aan onze reporters in Innsbruck. De Weert, die in februari 2016 Carlo Bomans opvolgde, gaat vanaf 1 januari 2019 bij Lotto-Soudal aan de slag. Het gaat om een contract van twee jaar bij de Belgische formatie.

"Het was de bedoeling er dit WK niets over te zeggen en de focus volledig op de renners te laten liggen", legde De Weert na afloop van de wegwedstrijd uit. "Dat is ook gelukt, het is een beetje jammer dat het dan zo eindigt maar het zij zo. Mijn renners waren nog niet allemaal op de hoogte, enkel Tiesj Benoot en Tim Wellens van Lotto-Soudal. En Serge Pauwels was ook op de hoogte."

Vanthourenhout?

"Ik weet echt nog niet wie mijn opvolger is", vervolgde De Weert. "Ik heb deze week pas het nieuws aan de bond zelf gemeld. Of het Sven Vanthourenhout wordt (die mee was op dit WK om De Weert bij te staan)? Neen, dat is een bericht dat niet klopt, denk ik. Daarover is nog niets bekend. Het is nog veel te vroeg en het is ook niet aan mij om daar uitspraken over te doen. Sven was er hier op mijn vraag bij, om mij bij te staan. Dat had niets met mijn opvolging te maken."

De Weert wordt bij Lotto Performance Manager, een nieuwe functie. "Ik zal een tussenpersoon zijn tussen Marc Sergeant enerzijds en de ploegleiding en renners anderzijds. Samen met het sportieve team wil ik de ploeg een nieuw elan, een nieuwe drive geven. Het is een nieuwe functie binnen Lotto, we zullen op het trainingskamp in januari nog moeten bekijken hoe we het gaan invullen. Daar ga ik ook voor het eerst met de renners spreken."

Negen medailles

De Weert keek ook nog even terug op zijn drie seizoenen als bondscoach. "Mijn resultaten als bondscoach liegen niet. Negen medailles in drie jaar tijd. Dan moet je tevreden zijn. Lotto is een mooie uitdaging en daar ga ik met heel veel enthousiasme naartoe. Het feit dat Lotto mij heeft gecontacteerd zal wel met een reden zijn. Ik was geflatteerd door de interesse van Paul De Geyter en Marc Sergeant. Hetgeen ik als bondscoach miste was het dagelijks omgaan met de renners. Ik denk ook dat dat één van mijn sterke punten is, communicatie. Ik werk op mijn gevoel, en kan iedereen recht in de ogen kijken."

"Kevin heeft ons een tijdje geleden ingelicht dat er contacten waren met Lotto-Soudal, al vind ik zijn keuze toch wel verwonderlijk. Kevin heeft bij ons veel kansen gekregen, maar hij is natuurlijk jong en ambitieus", reageert voorzitter van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) Tom Van Damme.