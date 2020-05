De vier potentiële kandidaten die Chris Froome kunnen binnenhalen Bart Audoore

15 mei 2020

Dat Froome een dure vogel is, zelfs op zijn bijna 35ste, spreekt voor zich. Dat maakt het aantal ploegen dat hem kan binnen­halen beperkt. Teams als Astana, Trek, EF en Mitchelton-Scott, die traditioneel sterk inzetten op de grote rondes, vallen daarom ­automatisch uit de boot. Ook voor de Belgische teams is hij onhaalbaar. In Frankrijk speelt nog iets anders: Froome is bijzonder ­onpopulair bij onze zuiderburen en een transfer in die zin is erg ­onwaarschijnlijk. Bahrain heeft sinds de komst van cosponsor McLaren een sterke Britse input, maar de komst van een dure vogel als Froome is intern moeilijk te verkopen aangezien de renners recent 70% van hun loon hebben ingeleverd (gesteld dat hij financieel überhaupt haalbaar is). Bora-Hansgrohe is een kapitaalkrachtig team, maar de Brit past in principe niet binnen de filosofie die gericht is op zelfopgeleide renners. Ook Jumbo-Visma staat financieel sterk, maar daar is het nu al dringen voor de kopmannen Dumoulin, Roglic en Kruijswijk.

Dat maakt dat er maar vier potentiële kandidaten lijken over te blijven:

UAE heeft geld en is volop bezig de toekomst uit te tekenen. De aanwezigheid van de 21-jarige Pogacar (3de in de Vuelta 2019 en net een langdurig nieuw contract getekend, red.) hoeft geen struikelblok te zijn: de Sloveen kan nog een paar jaar complementair zijn met Froome.

Movistar is ook een financiële grootmacht en is op zoek naar een kopman voor de grote rondes. Na het vertrek van Quintana, Carapaz en Landa blijven daar enkel Valverde en Mas over. Maar de eerste wordt nu echt wel oud, en de tweede heeft nog alles te ­bewijzen.

Een minder verwachte naam wellicht, maar ook Israël Start-Up Nation zou een gegadigde kunnen zijn. De jonge ploeg is al maanden heel actief op de transfermarkt, heeft nog rek op het budget en droomt groot.

Tenslotte past ook NTT in het profiel. De ploeg focust op de grote rondes en heeft zijn thuisbasis in Zuid-Afrika, wat zorgt voor een directe link met Froome, die werd geboren in Kenia en als tiener ­verhuisde naar Johannesburg. Bovendien zorgde de komst van de nieuwe hoofdsponsor voor een financiële injectie.

