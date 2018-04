Dé verrassing van de Ronde: "Ik ben het gewoon om in strontweer te koersen" Bart Audoore

01 april 2018

19u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen De jonge Mads Pedersen is dé ontdekking van deze Ronde van Vlaanderen. De 22-jarige Deen van Trek-Segafredo trok op tachtig kilometer van de finish in de aanval en dat leverde hem twee uur later een plek op het podium op. "Tweede, dat had ik niet verwacht", straalde hij. "Hier ben ik heel blij mee."

Pedersen ging op een tussenstuk tussen de Muur en de Pottelberg in de tegenaanval samen met Van Emden, Weening en Devriendt. Met zijn vieren reden ze vrij snel tot bij de vroege vluchters. Daarna volgde een afvallingsrace. Terwijl zijn gezellen één voor één afhaakten, overleefde hij telkens. Alleen Terpstra volgen, lukte niet. Hij was wel sterk genoeg om de groep met Sagan en co. af te houden.

“Het was een zware koers, maar ik vind koude en regen geen probleem om in te koersen”, zei hij. “Ik train bijna het hele jaar in dit strontweer. Ik zeg niet dat ik ervan houd, maar ik geef er ook niet om.”

Voor de start stond Pedersen in de hiërarchie van de ploeg op plaats drie, na Jasper Stuyven en John Degenkolb. “Het opdracht van de ploeg was dat ik vroeg moest aanvallen. Zo kon ik de andere teams onder druk zetten. Als ik werd teruggegrepen, kon Jasper nog iets proberen in de spurt.”

In twee jaar bij de profs heeft Pedersen best al wat mooie uitslagen bij mekaar gefietst. Vorige woensdag werd hij nog vijfde in Dwars door Vlaanderen. Begin februari won hij een rit in de Herald Sun Tour. Vorig jaar was hij onder meer de beste in de Ronde van Denemarken — Jasper Stuyven reed toen een hele week in zijn dienst. In 2016 werd hij nationaal kampioen en won hij een rit in de Ronde van Noorwegen.