De soap rond Cancellara gaat verder: "Als er boeken uit de rekken verdwijnen, dan zal dat zijn omdat mensen ze kopen"

Phil Gaimon, de voormalige renner van Cannondale die Fabian Cancellara van mechanische doping beticht, heeft gereageerd op de eis om zijn boek 'Draft Animals' uit de winkels te halen. "Ik heb Cancellara helemaal niet beschuldigd, ik verkondig gewoon mijn mening."

Het verhaal rond Fabian Cancellara en de vermeende beschuldigingen van mechanische doping aan zijn adres is nog lang niet voorbij. De Zwitser had de voorbije dagen voor het eerste via zijn advocaat gereageerd met de eis om alle boeken van Phil Gaimon uit de rekken te halen. De olympisch kampioen tijdrijden verwachtte bovendien excuses van de man die hem in het boek 'Draft Animals' linkt aan mechanische doping. Cancellara zou bijvoorbeeld zijn zege in de Ronde van Vlaanderen in 2010 te danken hebben aan een "onnatuurlijke versnelling".

Na de uitlatingen van Cancellara heeft Gaimon nu op zijn website opnieuw gereageerd. "Ik blijf achter mijn mening staan. Meer moet je daar ook niet achter zoeken. Het was nooit mijn bedoeling om te beschuldigen, maar gewoon om mijn opinie kenbaar te maken. De hele passage over Cancellara is uit zijn context gerukt. Het was enkel mijn bedoeling om zogenaamde helden over dezelfde kam te scheren als normalere en minder verdienstelijke renners als mezelf. Ik heb niets geschreven wat niet kenbaar was en breng ook geen nieuwe bewijzen aan. Wat mij betreft wordt mijn boek dus alleen uit de rekken gehaald door de mensen die het willen lezen."

Verder had Gaimon het in een statement op zijn website nog over de aard van het boek. "Ik hoop dat mensen het straks gewoon lezen als een verhaal van iemand die zijn droom wou waarmaken, maar uiteindelijk niet verder is geraakt dan de basis van het profwielrennen. Wie het toch wil lezen als een boek met enorme onthullingen moet dat dan maar doen."

EPA Cancellara eist via zijn advocaat dat alle boeken van Gaimon uit de handel worden gehaald.

rv Links: de fiets van Hesjedal in de Vuelta 2014, rechts: Phil Gaimon met zijn biografie.