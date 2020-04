De prik van Evenepoel naar Anderlecht: “Bedankt om me proberen te breken” SVBM

25 april 2020

16u37 5 Wielrennen Met enkele dagen vertraging heeft Remco Evenepoel z'n tweede challenge tot een goed einde gebracht. Nadat hij besliste om de Muur van Geraardsbergen geen tien keer (of misschien zelfs meer) te beklimmen, maakte Evenepoel een tocht langs verschillende plaatsen die voor hem belangrijk zijn. Ook Neerpede passeert de revue.



Met enkele pannenkoeken als ontbijt en met genoeg proviand voor onderweg begint de renner van Deceuninck-Quick.Step aan zijn onderneming. Na twee uur en drie kwartier is het tijd voor de eerste stop: de top van de Citadel van Namen. “Jullie vragen je wellicht af waarom deze plaats veel voor me betekent”, steekt Evenepoel van wal in een filmpje op zijn Facebookpagina. “Mijn vader (Patrick Evenepoel, red.) won hier in 1993 de Grote Prijs van Wallonië. Ik won die koers nog niet en helaas nemen we niet deel met de ploeg. Het is een grote droom om deze koers ooit eens te winnen. Hopelijk lukt het me op een keer, want alleen de groten kunnen winnen op de Citadel van Namen. Ik wil maar zeggen: mijn vader is een grote kampioen.”

Zo’n drie uur later en 171 kilometer verder houdt Evenepoel halt aan het Atomium in Brussel. “Het is een iconisch monument in België.” De Europese kampioen tijdrijden blijft in de hoofdstad, want de volgende tussenstop is de Grote Markt. Daar vond vorig jaar Le Grand Départ van de Ronde van Frankrijk plaats. “Ik hoop dat de Tour vroeg of laat weer naar hier komt. Dan zou ik kunnen starten in mijn thuisstad, wat me kippenvel zou bezorgen. Dus een hint richting Tour: kom terug naar Brussel!”, knipoogt Evenepoel. Daarna is het Warandepark aan de beurt. “Dit is een erg speciale plek voor mij. Hier vroeg ik Oumi of ze mijn vriendin wilde worden. Intussen al zo’n 2,5 jaar geleden.”

Als ex-jeugdspeler van Anderlecht beslist de coureur van Deceuninck-Quick.Step om ook even te stoppen aan Neerpede, het jeugd- en trainingscomplex van paars-wit. “Ik heb hier elf jaar van mijn leven doorgebracht. Om eerlijk te zijn waren de laatste jaren de moeilijkste”, vertelt Evenepoel. “Die jaren hebben me zelfs mentaal een beetje gebroken. Als ik er nu op terugkijk, hebben ze me wel sterker gemaakt, in het leven, in alles eigenlijk. Dus bedankt om te proberen breken”, grijnst hij. “Eerlijk gezegd ben ik trotser op dit truitje (wijst op truitje van Deceuninck-Quick.Step).”

Via het Lotto Park rijdt Evenepoel richting zijn oude school, om dan de laatste halte van zijn challenge te bereiken. Een muur met een grote schildering van de jonge renner zelf, die werd gemaakt na zijn dubbele wereldtitel in Innsbruck. “Ik passeer hier elke keer op training, want ik woon hier maar 200 meter vandaan. Deze muur geeft me altijd kippenvel en doet me terugdenken aan die week in Innsbruck. Om wereldkampioen te worden moet je hard werken en toegewijd zijn. Maar eens je wereldkampioen bent, geeft het een geweldig gevoel. Dit is dan ook mijn muur, de ‘Muur van Remco’.”

Uiteindelijk zat Evenepoel bijna zeven uur op de fiets, goed voor meer dan 200 kilometer aan een gemiddelde snelheid van iets meer dan 30 km/u. Challenge completed.

