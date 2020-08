De Poggio, daar waar het straks allemaal moet gebeuren, ontwaakt in alle rust: “Je moet durven” BA/STV/MXG

Wielrennen De Oude Kwaremont, Carrefour de l'Arbre, La Redoute of de Madonna del Ghisallo. Ieder Monument heeft die ene mythische klim of kasseistrook die de koers onderscheidt van de rest. Voor Milaan-Sanremo is dat sinds jaar en dag de Poggio. Met zijn top op een dikke vijf kilometer van de aankomst is de klim de ultieme scherprechter van La Primavera. Onze reporter in Italië Stijn Vlaeminck trok de klim op om er het ochtendgloren op de gevoelige plaat vast te leggen.

HET ONDERSTE DEEL : Haarspeldbochten

Het onderste deel van de Poggio is het mooiste: de drie haarspeldbochten geven het gevoel alsof je echt in de bergen zit. Maar dat is uiteraard niet zo: dit is dan wel het zwaarste deel van de klim, maar het gemiddelde stijgingspercentage in die eerste 2 kilometer is amper 4,3 procent. Het is veelzeggend dat de renners hier bergop in de remmen moeten gaan bij het aansnijden van de bochten. Het was op het einde van deze strook dat Vincenzo Nibali in 2018 zijn beslissende aanval plaatste. “Het was nog ver, maar de Poggio is een kwestie van aanvoelen”, vertelt de Italiaan daarover. “We reden toen snel, maar ook weer niet te snel omhoog. De concurrentie gaf een wat passieve indruk, dat leek me een goed moment om aan te vallen. Soms moet je gewoon durven.”

DE AFDALING : Bijzonder technisch

Minstens zo moeilijk als de klim, al is het uiteraard een ander soort inspanning. De afdaling is heel technisch: de haarspeldbochten komen kort op mekaar, zeker in het eerste gedeelte, en zijn niet altijd goed te ‘lezen’. De weg draait soms verder door dan je zou vermoeden waardoor onervaren en vermoeide renners zich makkelijk miskijken op hun lijnen. Bijna elk jaar wordt er gevallen, daarvoor hoeft het niet eens nat of glad te liggen. Als je als eenzame vluchter voorop wil blijven, moet je een goeie daler zijn. Is het toeval dat mannen als Kwiatkowski, Sagan, Nibali en Alaphilippe de voorbije jaren zo vaak mee in de spits van de koers zaten? “Je moet durven en kunnen dalen om de Poggio snel naar beneden te komen”, zegt Kwiatkowski. “Het is altijd op het randje, en soms heb je wat geluk nodig. Ik ben er zelf ook al gevallen.”

HET BOVENSTE DEEL : Onregelmatiger

Het bovenste gedeelte van de klim heeft een heel ander karakter: de weg loopt hier rechtdoor en gaat meer golvend omhoog. Er zitten stukken vals plat tussen, maar ook het steilste knikje van 8 procent ligt hier. Iets onregelmatiger dus. De wind kan hier een rol spelen, want er zijn lange stroken zonder beschutting. De grote kanonnen wachten vaak tot de laatste kilometer onder de top om hun kaarten op tafel te leggen. Het is hier dat Peter Sagan (2017) en Julian Alaphilippe (2019) de beslissing forceerden. Ook de jonge Philippe Gilbert koos in het verleden voor deze zone om aan te vallen. “Het is de laatste kans om van de spurters af te geraken”, is het oordeel van Gilbert. “De tijdrittypes zullen wellicht wat vroeger willen gaan, maar vlak voor de top kan je nog een keer hard uithalen.” Het is de vraag die elke Milaan-Sanremo beheerst: raken de punchers de spurters kwijt? Is de race onderweg hard genoeg geweest? Zijn de aanvallers sterk genoeg om bergop een kloof te slaan?

DE TOP : Psychologisch keerpunt

Nog zo’n iconisch beeld: een sliert renners die op de top van de Poggio links afdraait naar de Via Val d’Olivi en de duik naar beneden inzet. Een oude wielerwet zegt dat tien seconden voorsprong op de top volstaan om te winnen in Sanremo. Het zit dicht bij de waarheid: soms volstaan tien seconden niet, maar minder is zeker niet genoeg. Onder meer Van Avermaet en Kwiatkowski ondervonden dat de voorbije jaren aan den lijve. “De top is ook psychologisch een keerpunt”, zegt Alexander Kristoff, winnaar uit 2014. “Als je er nog bij bent, ga je in je kansen geloven. Als je een gat moet toerijden, is het mentaal zwaar.”

DE VOET : Positie is cruciaal

Misschien wel het belangrijkste punt in heel Milaan-Sanremo: de positie bij het opdraaien van de Via Duca D’Aosta, ofwel de Poggio. De sprint richting voet kan je vergelijken met de voorbereiding op een massasprint. Er worden treintjes gevormd, er wordt gewrongen en gekwakt, er zijn winnaars en verliezers. Wie niet bij de eerste 25 zit, mag het normaal vergeten. Daarna opschuiven kan nog, want de weg is breed, maar dat kost cruciale krachten. Greg Van Avermaet: “Vorig jaar raakte ik mijn ploegmaats kwijt en draaide ik pas als veertigste op. Dan is het hopen dat ze niet doorrijden op de klim, maar dat deden ze natuurlijk wel. Ik ben nog aan het wiel van de mannen vooraan geraakt, maar op het einde viel ik stil. Ik had mezelf dood gereden.”

NIEUWE AANLOOP : Meer klimmen en meer kilometers

Het parcours van Milaan-Sanremo ziet er dit jaar anders uit dan anders. Noodgedwongen. Een aantal burgemeesters zag de passage van de koers niet zitten en verbood de doortocht op hun grondgebied. Uit schrik voor corona, maar ook uit vrees voor verkeersellende: dit is een toeristische regio en in de zomer is het een stuk drukker dan in het voorjaar. Gevolg: van de typische tocht langsheen de Ligurische kust werd meer dan 90 kilometer geschrapt, er blijft amper een kwart over. Onder meer de drie ‘Capi’ (de Capo Cervo, de Capo Mele en de Capo Berta) zijn gesneuveld. De organisatie koos voor een heel andere aanloop en stuurt het peloton na het vertrek uit Milaan richting Piemonte. De tocht door het binnenland loopt over meer golvende wegen, wat bijna 700 extra hoogtemeters meebrengt (2.728 in plaats van 2.059). De klassieke beklimming van de Turchino is vervangen door de Niella Belbo (130 km van de finish) en de Colle di Nava (70 km van de finish). De algemene inschatting is dat het parcours iets zwaarder is geworden, ook omdat de afstand nog langer is geworden. Oorspronkelijk ging het om 291 kilometer, dat werd 299 kilometer en sinds gisteren zelfs 305 kilometer. Door hevige regenstormen moest het parcours in de buurt van Alessandria nóg een keer aangepast worden. Met de neutrale start van tien kilometer erbij, zullen de renners 7,5 uur op de fiets zitten. In Imperia, op 40 kilometer van Sanremo, draait het peloton weer het klassieke parcours op langs de kust. De finale met eerst de Cipressa en dan de Poggio blijft dus behouden. Benieuwd hoe afgemat het peloton deze keer aan de voet van de beroemde slothelling zal komen. De aankomst ligt op de Via Roma.