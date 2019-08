De Plus snoept BinckBank-eindzege af van Wellens, Naesen viert op De Vesten

GVS

18 augustus 2019

16u29 36 Wielrennen Niet Tim Wellens, wel Laurens De Plus is de eindlaureaat van de BinckBank Tour. Onze 23-jarige landgenoot van Jumbo-Visma gebruikte slim de Gouden Kilometer om een samenwerking met Oliver Naesen en Greg Van Avermaet op poten te zetten. Wellens had de slag gemist. De Plus aan het feest, op De Vesten sprintte Naesen uiteindelijk naar de dagzege.

🎥 Footage of the probably defininig moment of this stage and the entire #BinckBankTour: the attack of Naesen, Van Avermaet and De Plus at the Bosberg... pic.twitter.com/tqjzbO2AY5 BinckBank Tour(@ BinckBankTour) link

Traditioneel sloot de BinckBank Tour af in Geraardsbergen. Een pittige laatste dag, want in een tocht van 178,6 kilometer moesten de renners over dertien kasseistroken en achttien hellingen, waaronder drie keer de Muur en drie keer de Bosberg. Leider Tim Wellens vertrok met een kloof van acht tellen op beloftewereldkampioen Marc Hirschi en twaalf seconden op Laurens De Plus.

Het was lang wachten op de vlucht van de dag. Pas na twee uur koers zonderde zich een kopgroep af, die werd uitgebreid tot vijftien stuks. Ludovic Robeet, Gijs Van Hoecke, Laurens De Vreese en Aimé De Gendt waren de Belgen van het gezelschap. Bij het ingaan van de drie plaatselijke ronden in aankomstplaats Geraardsbergen hadden ze vijftig seconden voorsprong. Meer dan genoeg voor de Lotto-collega’s van Wellens, die het peloton op sleeptouw namen en de voorgift niet lieten oplopen. Op de eerste Muur-passage werd in de grote meute zo het kaf van het koren gescheiden.

🇧🇪🇳🇱 #BinckBankTour



There’s a lot going on, on this stem, isn’t there?



So it looks like it’ll be an action-packed day in the saddle coming up at the @BinckBankTour... pic.twitter.com/YTPGWA9w4N BORA – hansgrohe(@ BORAhansgrohe) link

Gouden Kilometer

Vooraan liet Mads Pedersen in de tweede ronde de kopgroep uit elkaar spatten. Jack Bauer, De Gendt, Marco Marcato, Valentin Madouas en Casper Philip Pedersen volgden z’n tempo. Lukas Pöstlberger maakte de oversteek terwijl Philippe Gilbert in het peloton de knuppel in het hoenderhok gooide. Aanvalslust bij de vleet, maar op 26 kilometer van de finish smolt alles weer samen. De finale kon nu écht beginnen.

Met een slimme move in aanloop naar de Bosberg koos De Plus samen met Naesen en Van Avermaet het hazenpad in de Gouden Kilometer. De man van Jumbo-Visma sprokkelde zeven seconden waardoor hij virtueel op vijf tellen kwam van Wellens. De leider zette zich in de achtervolging vol op kop. Hij had maar één doel: het trio terughalen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want het leidende drietal vond elkaar. Die eerste vol voor eindwinst, de twee anderen met de zinnen op de ritzege.

Problemen voor Wellens, want de kloof ging van tien seconden naar een halve minuut en 45 seconden. Alle pogingen van Wellens ten spijt. Stybar ontbond op de Denderoordberg dan maar z’n duivels, maar ook hij kwam niet veel dichter. Het trio bleef voorop, de eindzege voor een dappere De Plus was zo een feit. De enige vraag die overbleef: wie sprintte op de Vesten naar de zege. Het antwoord? Oliver Naesen. Van Avermaet zette als eerste aan, maar de renner van AG2R kwam er nog over.