De Plus kampt nog steeds met maagklachten en past voor Tour, mogelijk is hij wel kopman in Giro Redactie

17 juni 2020

08u17 0 Wielrennen Laurens De Plus maakt geen deel uit van de ploeg waarmee Jumbo-Visma eind augustus van start gaat in de uitgestelde Tour de France. Onze 24-jarige landgenoot heeft de afgelopen koersloze maanden last gehad van fysieke ongemakken en is volgens de ploegleiding niet op tijd fit. “Hij wordt vervangen door George Bennett”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman vandaag in een podcast op de website van de ploeg.

“Laurens heeft door gezondheidsklachten een flinke achterstand opgelopen. We proberen hem fit te krijgen voor de Giro”, vertelt Zeeman. De Plus zou last hebben aan de maag, een euvel waardoor hij eind februari ook al moest opgeven in de UAE Tour. De Plus maakte vorig zijn debuut in de Ronde van Frankrijk en leverde als meesterknecht uitstekend werk voor kopmannen Kruijswijk en Roglic.

Na een langdurig onderbroken seizoen staat de start van de Tour gepland voor 29 augustus, de Giro moet op 3 oktober beginnen. In het oorspronkelijke programma zou de Nieuw-Zeelander George Bennett daar de kopman zijn, nu moet hij zich in de Tour schikken in een rol als helper van het trio Roglic, Dumoulin en Kruijswijk. Zeeman: “Het is duidelijk wat zijn rol is en George is heel enthousiast. Hij ziet het als een enorme uitdaging om met dit team naar de Tour te gaan.”

De Plus kan eventueel in de Giro de leidersrol van Bennett overnemen. “Mits hij dan topfit is, anders wordt het een vrije rol samen met Antwan Tolhoek.”

Lees ook:

Geen Ronde en Roubaix voor Peter Sagan, die toont dat hij een man van zijn woord is: “Ik rijd de Giro, dat heb ik beloofd” (+)