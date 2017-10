De Plus en Bakelants storten over de balustrade in ravijn, beiden naar ziekenhuis voor verder onderzoek Mike De Beck

15u48 133 Bloody hell hope @LaurensDePlus is OK #iLombardia pic.twitter.com/PFrMNmwNyT Jimmy Dignam(@ JimmyDignamWP) link

Laurens De Plus was bezig aan een uitstekende Ronde van Lombardije. Onze 22-jarige landgenoot opende mee de debatten op de Madonna del Ghisallo en jaagde vol op koploper Mikael Chérel. Met de nodige risico's en dat brak de jonge renner van Quick.Step op zo'n veertig kilometer van de streep zuur op. De Plus schatte een bocht verkeerd in en vloog over de balustrade, het ravijn in. Zonder meer akelige beelden. "We hebben net gepraat met De Plus die gelukkig genoeg geen zware verwondingen aan de val heeft overgehouden. Hij is op weg naar het ziekenhuis", vertelt zijn ploeg op twitter.

We just talked with @LaurensDePlus, who fortunately has no serious injuries after that earlier crash and is on his way to the hospital. Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

L'ambulance est là, un équipier est venu aider. #IlLombardia pic.twitter.com/iSkW6Oavia Le Gruppetto(@ LeGruppetto) link

Fingers crossed!! :( Oliver naesen(@ OliverNaesen) link

Bakelants met identieke val

Jan Bakelants was helaas hetzelfde lot beschoren. Op exact dezelfde plaats tuimelde de renner van AG2R over de omheining. "Jan Bakelants was het slachtoffer van een zware val", klonk het in een tweet van de ploeg. Wat later werd duidelijk dat het om dezelfde locatie ging en ook hij het ravijn terecht kwam.



"Jan is zwaar gevallen", vertelde zijn ploegleider Julien Jurdie even later voor de camera van l'Equipe. "Het was echt een indrukwekkende val, op dezelfde plaats als De Plus. Hij viel en zijn fiets belandde tegen een boom. Jan zelf viel nog wat dieper in het ravijn. Hij was bij bewustzijn en klaagde over veel pijn aan de rug. Veel meer weet ik nog niet en verder onderzoek in het ziekenhuis van Como moet meer info verschaffen. Maar natuurlijk, dit was wel even schrikken tijdens de koers en we moeten nu afwachten wat de dokters zeggen."

.@Jan_Bakelants a été victime d¿une sérieuse chute @Il_Lombardia Plus d¿information plus tard

Serious crash for @Jan_Bakelants AG2RLM Cyclisme(@ AG2RLMCyclisme) link

En ook Lilian Calmejane, een Fransman van Direct Energie, gaf op Twitter aan dat hij op dezelfde plek over de balustrade vloog. Over zijn toestand is nog niets geweten.

Chute au même endroit, voilà comment je termine ma saison... Même si javais pas les jambes pour un top 10, déçu... vivement 2018!!! https://t.co/lyZsHFo0Tt Lilian Calmejane(@ L_Calmejane) link

