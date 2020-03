De opmars van Maximilian Schachmann: “Ook in Vlaanderen moet hij zijn streng kunnen trekken” SVBM

14 maart 2020

17u22 0 Wielrennen Het had veel voeten in de aarde, maar Parijs-Nice is dan toch - op één rit na - volledig afgewerkt. De winnaar van de Koers naar de Zon luistert naar de naam Maximilian Schachmann (26). Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat u die naam hoort.

19 juli 2019, Pau. Tijdens de tijdrit in de Ronde van Frankrijk blijft Wout van Aert in een bocht met zijn dijbeen achter een dranghek haken. Gevolg: een maandenlange revalidatie. Het is misschien niet geweten bij het grote publiek, maar in diezelfde bocht gaat ook Maximilian Schachmann tegen de grond. De renner van BORA-hansgrohe breekt enkele beentjes in het linkerhand en moet de Tour geblesseerd verlaten.

Schachmann reed na zijn herstel nog enkele Italiaanse koersen en de Ronde van Guangxi, maar zijn hoofd stond al helemaal naar 2020. “Maximilian was voor de Tour Duits kampioen geworden en hij was erg gemotiveerd om die trui te tonen”, vertelt Jean-Pierre Heynderickx, sinds dit seizoen ploegleider van Schachmann bij BORA-hansgrohe. “Na die val in de Ronde van Frankrijk heeft hij een goede winter gekend, hij was erop gebrand om er van in het seizoensbegin te staan.”

En Schachmann stond er. De Duitser haspelde zijn eerste wedstrijdkilometers af in de Ronde van de Algarve. Daar ontpopte hij zich meteen tot grote concurrent van Remco Evenepoel. Heynderickx zag vanuit de volgwagen hoe Schachmann tweede werd in het klassement, na eindwinnaar Evenepoel. “Ik ben daar met hem een week aan de slag geweest. Het is iemand die erg gedreven is, hij weet wat hij wil. Naast succes heeft hij ook wel al wat tegenslagen gekend, maar hij herstelt daar altijd goed van. Maximilian is iemand die er steeds 200% voor gaat, zowel in koers als op training.”

Grote rondes? “Eerst klassiekers en rittenkoersen van een week”

Vorig seizoen zagen we in de Ardennenklassiekers al wat Schachmann in zijn mars heeft. Vijfde in de Amstel Gold Race, vijfde in de Waalse Pijl en derde in Luik-Bastenaken-Luik. Mogen we hem in de toekomst ook in Vlaanderen verwachten? Volgens Heynderickx alvast wel. “Ik vergelijk hem op dat vlak met Alaphilippe: dat is ook een lichtgewicht, maar die kan ook explosief die hellingen opknallen. Het debuut van Alaphilippe in de Ronde wordt nu wat uitgesteld, maar goed. Schachmann moet zeker ook in de Vlaamse koersen zijn streng kunnen trekken.”

Nu Parijs-Nice op zijn erelijst staat, zullen er ongetwijfeld verwachtingen geschept worden voor de grote rondes. Die boot houdt de Belgische ploegleider voorlopig af. “Dat is nog een beetje afwachten. Hij focust zich nu op de klassiekers en de rittenkoersen van een week. Die liggen hem. Een klassement rijden in een grote ronde staat nog niet meteen op het programma.”