De Omloop kleurt Belgisch: Stuyven wint eerste klassieker van het jaar voor Lampaert na sprintje met twee

29 februari 2020

16u51 26 Omloop Jasper Stuyven (27) heeft de Omloop gewonnen. De renner van Trek-Segafredo haalde het in een sprint met twee voor Yves Lampaert. De Deen Kragh Andersen maakte het podium vol na een harde wedstrijd. De kop van het voorjaar is eraf.

Vergeet Ciara of Francis. In de schaduw van het Kuipke mocht storm Jorge het peloton vergezellen. De opener van het klassieke voorjaar begon met windkracht vijf. De koers was eindelijk weer thuis. De sterren uitgedeeld, de startinterviews achter de rug. Aan de renners om het waar te maken. De Omloop beloofde een koers voor harde mannen te worden.

In afwachting van de echte flandriens kreeg een kopgroep van vijf even de gelegenheid om publiciteit te vergaren. Senne Leysen was de enige Belg op het appèl. Voor even, want de eerste adrenalinestoot kwam er al op 120 kilometer van de meet. Een grote groep met vier pionnen van Trek-Segfredo en vijf van Team INEOS scheurde zich los. Ook Stybar en Politt waren mee.

Alarm

Code oranje dus. Het was aan de ploeg van Van Avermaet om orde op zaken te stellen. Op 100 kilometer van de aankomst kon de koers herbeginnen. Op de tweede passage van de Haaghoek wéér Trek-Segafredo. Stuyven voelde zich goed. Ook Van Aert draaide in z’n eerste wegkoers na de vermaledijde val in de Tour soepel. Verder ook nog een attente Ian Stannard.

De zon kwam er zowaar door, maar plots een nieuw alarm. Op een lange strook met wind in de zij lag het wéér in stukken en brokken. Waaiers. Van Aert, Valgren, Lampaert, Trentin, Van Avermaet, Vanmarcke, Naesen en Stuyven waren mee. Op dat moment nog liefst tachtig kilometer op de teller tot de streep in Ninove. De finale zou er een van héél lange adem worden. Van Avermaet testte op de Rekelberg. Zonder succes.

Twee gedachten

Het was de prelude voor de beslissende slag. Declercq, Lampaert, Frison, Teunissen, Stuyven, Trentin, Kragh Andersen en Rutsch reden in schuifjes samen weg. Boeiende ontwikkeling met van elk groot blok een mannetje. Voor Van Avermaet, Stybar, Pedersen en Van Aert was het goed zo. Koersen is nu eenmaal een strategisch spel met meerdere kopmannen in de ploeg.

De Duitser Rutsch ging er al snel uit onder het werk van Declercq. ‘El Tractor’ reed zich de naad uit de broek voor boezemvriend Lampaert. Van 50 seconden ging het razendsnel naar tweeënhalveminuut. De winnaar leek vooraan te zitten. Stuyven voelde z’n benen niet, Lampaert zat zenuwachtig met de kont te wippen. Trentin was zijn stoïcijnse zelve.

Het was veertig kilometer lang op twee gedachten hinken. Zat de winnaar vooraan of kon het nog voor de grote kanonnen in de achtergrond? Op de Molenberg liet Teunissen vooraan tekenen van verval zien. Het was het sein voor Van Aert om ten aanval te trekken. De kopman van Jumbo-Visma kreeg Vanmarcke mee en liet zien dat hij meer dan in orde is voor het voorjaar.

Bommetje

De pogingen van de ex-wereldkampioen veldrijden ten spijt zat de winnaar toch vooraan. Op de Muur ontplofte het helemaal. Stuyven en Lampaert kwamen zij aan zij boven op de Kapelmuur. Onze landgenoten kregen nog het gezelschap van Kragh Andersen. Voor Trentin ging het te snel. Ook na de Bosberg nog drie man vooraan. Het moest in de slotkilometers gebeuren.

Lampaert wist dat met Stuyven naar de meet trekken een risico was. De West-Vlaming had op twee kilometer van de aankomst nog een bommetje in petto. Kragh Andersen moest eraan geloven. Stuyven - al op de eerste rij bij de eerste passage van de Haaghoek - slingerde zich naar het wiel. De beste man in koers maakte het in de sprint met vertrouwen af. Na een Deen en een Tsjech kleurt de Omloop weer zwart-geel-rood.

Voor Stuyven is het de tweede grote winst uit zijn carrière in de voorjaarskoersen. In 2016 won onze landgenoot Kuurne-Brussel-Kuurne. Vorig jaar ging z’n klassieke campagne de mist in. Zijn beste uitslag was een 14de plaats in Dwars door Vlaanderen. Morgen start de Leuvenaar in Kuurne. Nog nooit won een renner de twee eerste voorjaarskoersen in hetzelfde seizoen.