De Omloop gaat de oude Ronde van Vlaanderen achterna - AG2R zegt ruitjespatroon vaarwel - finale cross in Namen licht hertekend

Omloop pakt uit met 20 hindernissen

De hertekende versie van de Omloop Het Nieuwsblad is vandaag in Ninove voorgesteld. De Vlaamse seizoensopener verhuist de aankomstplaats van Gent naar Ninove en gaat daarmee parcoursgewijs de oude Ronde van Vlaanderen achterna. De Muur en de Bosberg krijgen diep in de finale opnieuw een sleutelrol en moeten het kaf definitief van het koren scheiden. De nieuwe Omloop telt trouwens 20 hindernissen verspreid over een parcours van 196 kilometer.

“De laatste 60 km zijn identiek aan de laatste Ronde van Vlaanderen met aankomst in Ninove”, vertelt Wim van Herreweghe, één van de organisatoren aan Het Nieuwsblad. “Deze finale, met exact dezelfde opeenvolging van hellingen, staat bij vele renners en wielerfans in het geheugen gegrift. Dat de eindmeet op exact dezelfde plaats geschilderd zal worden als vroeger, kan haast niet symbolischer."

AG2R zegt ruitjespatroon vaarwel

Ook in Frankrijk beginnen de wielerteams stilaan hun nieuwe outfits voor volgend jaar te lossen. Zo heeft nu ook AG2R uitgepakt met foto's van de tenue voor komend seizoen. Het team rond kopman Romain Bardet zegt de kenmerkende ruiten van de voorbije jaren vaarwel, maar blijft wel trouw aan de bruine tinten.

Couleurs 2018 @AG2RLMCyclisme ✌🏼 pic.twitter.com/nZE2oJRtBp Romain Bardet(@ romainbardet) link

Kleine wijziging in parcours Wereldbeker Namen

Op 17 december staat in Namen de zesde manche van de wereldbeker veldrijden op het programma. Het pittige parcours op de Citadel is bijna identiek aan dat van vorig jaar, alleen de aankomstzone aan de Esplanade is grondig hertekend.

Aan de Esplanade zijn grootse bouwwerken aan de gang. Op de plaats waar vorig jaar nog het rennerspark en een deel van de materiaalpost was, zal weldra het Belgische paviljoen van de Expo van 2015 in Milaan herrijzen. "De aankomstzone zal daarom naar de overkant van de Esplanade verhuizen", legt Erwin Vervecken van organisator Golazo dinsdag uit in een persbericht. "Ook de rijrichting aan de finish verandert, want waar vorig jaar nog de laatste bocht lag, ligt nu een gigantische bouwput."

"Voor de rest blijft alles bij het oude", gaat Vervecken verder. "Aan het offroadgedeelte verandert helemaal niets. Alle vertrouwde ingrediënten van de Soudal Classics Namen blijven behouden. Na de start volgt een zware klim richting de Château de Namur, om dan via een technische passage naar beneden het veld in te duiken. Tussen de twee passages in de materiaalpost moeten de renners een schuine strook overwinnen. Wie goed is, kan daar misschien een beslissende kloof slaan."

Vorig jaar ging de overwinning op de Citadelle de Namur net als in 2015 naar de Nederlander Mathieu van der Poel, de huidige leider in de wereldbeker, voor Wout van Aert.

