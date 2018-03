De la Cruz wint op de Promenade des Anglais, Soler pakt eindzege na waar secondespel DMM

11 maart 2018

12u31 0 Wielrennen Het doek is gevallen in Parijs-Nice, al heeft de ontknoping voor een verrassende wending gezorgd. Niet Simon Yates, Dylan Teuns of Tim Wellens mocht op de Promenade des Anglais vieren. Wel Marc Soler en David De la Cruz. De eerste sleepte de eindzege uit de brand met een lange aanval, de tweede won de slotetappe.

Met vier renners binnen de 15 seconden beloofde de slotetappe van Parijs-Nice voor een bijzonder spannende apotheose te zorgen. Yates, de broers Izagirre en onze Tim Wellens hadden de grootste troefkaarten in handen, afwachten dus wie het secondespel in zijn voordeel zou beslechten in de korte, maar krachtige slotrit.

Die werd in eerste instantie gespijsd door bakken neerslag. Op de eerste helling van de dag zorgde dat mede door het tempo van Lotto-Soudal meteen voor afscheiding. Een groep van 25 renners wist zich los te scheuren met daarbij alle favorieten. Yates liet zich niet verrassen en kon op een sterke Matteo Trentin rekenen om de troepen te mennen.

In de daaropvolgende kilometers zorgde Julian Alaphilippe voor wat animo. De Franse chou-chou koos het hazenpad met Omar Fraile, maar moest even later gedesillusioneerd de rol lossen.

Het was wachten tot de favorieten uit hun schulp kropen. Gorka Izagirre gaf de eerste aanzet en die werd vervolgens beantwoordt door Marc Soler. Het nummer zes uit de algemene rangschikking ging samen met De la Cruz op zoek naar de eenzame Soler en maakte al snel de brug naar de kop van de wedstrijd.

Een sterk nummer van de witte trui, al lag er met de Col d'Eze en de Col des Quatres Chemins nog heel wat werk op de plank. Geen probleem voor de drie Spaanse furiën voorop die al snel een minuut voorsprong sprokkelden op de favorieten. Op de Col d'Eze bleef het opvallend stil en daardoor leek Soler plots een zaakje te gaan doen in het klassement.

Toen de Spanjaard ook op de laatste hindernis zijn voorsprong met succes bleef verdedigen, begon het bij de favorieten plots te dagen dat de eindzege in gevaar was. Wellens en Gorka Izagirre zorgden voor de stroomstoot, maar veel aardverschuivingen bracht dat niet teweeg.

De winnaar zat voorin. Een compleet uitgeputte Soler bleef zich geven in het zog van De la Cruz en Fraile die het samen zouden uitmaken voor de etappezege. De Sky-renner trok daarin aan het langste eind. Soler hield aan de meet 38 tellen over op Yates en de andere favorieten, voldoende voor de eindzege. Voor de Spanjaard de eerste grote rittenkoers-winst uit zijn carrière. Wellens en Teuns stranden op plaats 5 en 6. Die eerste mocht met de groene trui om de schouders wel nog het eindpodium op.

Wielrennen Rituitslag

1. David De La Cruz (Spa/SKY) 110.0km in 2u53:06 (gem. 38.12825km/u)

2. Omar Fraile (Spa/AST) op 0:00

3. Marc Soler (Spa/MOV) 0:03

4. Patrick Konrad (Oos/BOH) 0:38

5. Tim Wellens (Bel/LTS) 0:38

6. Simon Yates (GBr/MTS) 0:38

7. Dylan Teuns (Bel/BMC) 0:38

8. Richard Carapaz (Ecu/MOV) 0:38

9. Gorka Izagirre (Spa/TBM) 0:38

10. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:38

Einduitslag

1. Marc Soler (Spa/MOV) 1198.9km in 30u22:41 (gem. 39.46599km/u)

2. Simon Yates (GBr/MTS) op 0:04

3. Gorka Izagirre (Spa/TBM) 0:14

4. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:16

5. Tim Wellens (Bel/LTS) 0:16

6. Dylan Teuns (Bel/BMC) 0:32

7. Patrick Konrad (Oos/BOH) 0:44

8. Alexis Vuillermoz (Fra/ALM) 01:54

9. David De La Cruz (Spa/SKY) 02:15

10. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 02:35