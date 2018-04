De kroniek van 100 miljoen dollar of hoe Armstrong met minnelijke schikking aan gigantische schadeclaim ontsnapte DMM

20 april 2018

13u41 0 Wielrennen Oef. De opluchting voor Lance Armstrong (46) moet groot geweest zijn nadat hij gisteren zijn rechtszaak tegen Floyd Landis en de Amerikaanse staat wist af te kopen. Vij miljoen dollar lichter, maar wel een einde aan een acht jaar durende zenuwslag voor de Texaan.

“Ik ben blij dat deze zaak is opgelost en dat ik verder kan gaan met mijn leven”, liet Lance Armstrong weten in een verklaring. “Ik verheug me op de vele geweldige dingen in mijn leven: mijn vijf kinderen, mijn vrouw, mijn podcast, enkele spannende schrijf- en filmprojecten, mijn werk als een overlevende van kanker en mijn passie voor sport en competitie. Er is veel om naar uit te kijken.”

Veel om naar terug te kijken is er ook. De ex-wielrenner verloor miljoenen dollars door zijn dopingverleden en daar dreigde met zijn grootste rechtszaak, tegen de Amerikaanse staat en Floyd Landis, finaal nog een flinke smak geld bij te komen. 100 miljoen dollar eiste de overheid, het zijn er uiteindelijk 'maar' vijf geworden. Armstrong hoest daarnaast ook nog eens 1,65 miljoen dollar op om voormalig ploegmaat en klokkenluider Floyd Landis te vergoeden.

Landis - tegenwoordig cannabisboer in de VS - begon de zaak in 2010, toen nog zonder de steun van de Amerikaanse overheid. Om te weten hoe de vork nu precies aan de steel zit, keren we best even terug naar het verleden. Een overzicht van het juridische kluwen die uiteindelijk tot Armstrongs opluchting van vandaag heeft geleid.

