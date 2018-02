De kop is eraf voor Cavendish: Britse spurtbom boekt eerste seizoenszege in Dubai XC

08 februari 2018

12u20 0 Wielrennen Mark Cavendish heeft voor het eerst dit seizoen het zegegebaar mogen maken. De 32-jarige Brit van Dimension Data was in de derde etappe van de Ronde van Dubai sneller dan Nacer Bouhanni (Cofidis) en Marcel Kittel ( Katusha–Alpecin) . Elia Viviani (Quick.Step Floors) werd zesde en is de nieuwe leider.

De derde etappe van de vijfdaagse rittenkoers voerde het peloton van de ene kant van het Arabisch schiereiland naar de andere. Waaieralarm? In elk geval aanvalspogingen zat in de openingsfase. Het peloton liet in eerste instantie niet begaan, maar na een kwartier kregen onze landgenoot Loïc Vliegen, Mark Cristian, Quentin Valognes en Simone Bevilacqua groen licht van de grote meute. De vlucht was vertrokken.

Waaiers (voor even)

Het vijftal reed in geen tijd een bonus van een dikke vijf minuten bij elkaar, al slonk die voorgift als sneeuw voor de zon. Reden? Waaiers in de achtergrond. De grote groep splitste door de wind in twee, waardoor het eerste pelotonnetje de gashendel volledig opendraaide. Dylan Groenewegen en Mark Cavendish moesten achtervolgen door mechanische pech, Nacer Bouhanni had de slag gewoon gemist.

De vroege vlucht werd zo reeds op 68 kilometer van de streep opgepeuzeld, waarna er prompt rust weerkeerde. Windstilte, althans toch vooraan. En zo kwam de boel niet veel later opnieuw samen. Nadien probeerde Tom Bohli met een dappere aanvalspoging de sprintersploegen te verrassen. Zonder succes. De derde massasprint op rij was in de maak.

Eerste zege 'Cav', Viviani nieuwe leider

Meerdere kleppers gingen op zoek naar die eerste zegeruiker van het jaar: onder meer Marcel Kittel, Nacer Bouhanni, Alexander Kristoff en Mark Cavendish. Uiteindelijk was het die laatste die na een knappe sprint voor het eerst dit jaar de handen in de lucht mocht steken. De Brit was Bouhanni en Kittel nét te snel af. Elia Viviani werd zesde en neemt de leiderstrui over van Dylan Groenwegen, die een tijdsstraf (door achter de wagen te hangen) van twintig seconden kreeg.

De Italiaan heeft in het klassement vier seconden voorsprong op ritwinnaar Cavendish, Nathan Van Hooydonck staat knap derde. Morgen wordt de koninginnenrit van de Ronde van Dubai afgewerkt, met aankomst bovenop de steile klim naar de Hatta-dam.

¡Victoria para Mark Cavendish en la 3ª Etapa!#DubaiTour pic.twitter.com/QERogiUVTS Alpe d'Huez B&T(@ Alpe__dHuez) link

Cav is back! The way he placed himself in the last km was a thing of beauty. And yep, he's still mighty fast. #DubaiTour pic.twitter.com/aiGaSqLuvL Mihai Cazacu(@ faustocoppi60) link

UPDATE: there’s been a change to the GC following today’s stage & @NVHooydonck now remains third overall while @LoicVliegen moves up to sixth! pic.twitter.com/ez7MqIAcxD BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link