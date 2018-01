De kop is eraf: Viviani pakt in ingekorte etappe de eerste seizoenszege voor Quick-Step DMM

06u14

Bron: Belga 6 Getty Images Wielrennen De Italiaan Elia Viviani, het nieuwe speerpunt van de Quick-Step-ploeg, heeft vannacht in Australië de derde rit gewonnen van de Tour Down Under, de eerste WorldTour-wedstrijd van het seizoen.

De olympisch kampioen omnium was de sterkste na een rit van 120,5 kilometer tussen Glenelg en Victor Harbor. De rit zou normaal gezien 146,5 kilometer lang zijn, maar vanwege de verwachte hitte donderdag hebben de organisatoren ze ingekort met 20 kilometer.

Viviani eindigde ook al in de top tien in de eerste twee ritten. In de sprint ging de Italiaan Duitser Phil Bauhaus (Sunweb) vooraf en de Australiër Caleb Ewan (Mitchelton-Scott). Die neemt de okerkleurige leiderstrui over, nadat hij de dag ervoor de snelste was gebleken.

🇮🇹 VIVIANI WINS 🇮🇹@eliaviviani charges over the top of @CalebEwan to snatch @bigscreenvideo Stage 3!!! That was a monster finish!!#TDU pic.twitter.com/3BlV7ivKfi Santos Tour Down Under 🐨🚴(@ tourdownunder) link

TDW

Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees!!!!!! A fantastic @eliaviviani wins stage 3 of #TDU in spectacular fashion! #WayToRide #No1in2018 pic.twitter.com/FWiHqnbVsb Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

⚡️🏆 Here's the numbers @quickstepteam's @eliaviviani produced to win Stage 3 of the @tourdownunder ⚡️🏆 #TDU #TDU2018 pic.twitter.com/ikAzCEZ2nG Velon CC(@ VelonCC) link