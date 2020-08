De knoop is doorgehakt: Brest krijgt in 2021 Grand Départ van de Tour MXG

10 augustus 2020

Brest krijgt de Grand Départ voor de Ronde van Frankrijk 2021. De Franse stad in Bretagne vervangt zo de Deense hoofdstad Kopenhagen.

“Sinds 2018 hebben we de start van de Tour met de regio Bretagne besproken en afgelopen najaar zijn we het eens geworden over 2022", legt Christian Prudhomme van organisator ASO uit aan L’Equipe. “Die is nu in samenspraak met de stad en de regio verschoven naar 2021.”

Wat er dan met de eerste vier ritten moet gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. De eerste drie zouden normaal in Denemarken doorgaan, de vierde in Frankrijk. “We zullen het rittenschema voor de eerste vier dagen moeten herzien, daar meer informatie over op 29 oktober, wanneer we het hertekende parcours uit de doeken zullen doen. We zullen wel in de regio Bretagne blijven en heel zeldzame plekken opnemen in het parcours”, aldus Prudhomme.

Overlap

Eind juli raakte bekend dat de Tour in 2021 een week vroeger dan gepland zal beginnen. De Ronde van Frankrijk gaat volgend jaar door van 26 juni tot 18 juli, om zo uit het vaarwater te blijven van de naar 2021 uitgestelde Olympische Spelen (23/07-8/08). In Tokio strijden de wielrenners op 24, 25 en 28 juli om eremetaal.

De vervroegde Tourstart vormde echter een probleem voor Denemarken, omdat in hoofdstad Kopenhagen tijdens het EK voetbal van volgende zomer (dat ook met een jaar werd verplaatst) vier wedstrijden worden gespeeld. De laatste match staat geprogrammeerd op 28 juni.

De Tour ging al drie keer van start in Brest. In 1952 won Rik Van Steenbergen, in 1974 won ene Eddy Merckx. In 2008 vertrok de Tour voor het laatst in Brest met een rit in lijn tussen Brest en Plumelec.

Winnaar daar 12 jaar geleden? Alejandro Valverde.

