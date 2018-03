De kleine kanttekening aan de indrukwekkende zegereeks van Quick.Step Mike De Beck

24 maart 2018

09u27

Bron: Pro Cycling Stats 0

GP Le Samyn, Dwars door West-Vlaanderen, Nokere Koerse, Handzame Classic, Driedaagse De Panne en de E3 Harelbeke. In elk van die koersen kon een renner van Quick.Step Floors het zegegebaar maken. Zes op zes dus voor de troepen van Patrick Lefevere op Belgische bodem. Sterker nog: het is al de achttiende overwinning voor Quick.Step in 2018. De trein dendert rustig verder. En toch is er een lleine kanttekening. De overwinningen werden namelijk telkens geboekt door een buitenlander. Nog geen landgenoot aan het feest dus voor de Belgische wielerformatie.

Elia Viviani (Italië): 6 zeges

Derde etappe Tour Down Under, tweede etappe Ronde van Dubai, vijfde etappe Ronde van Dubai, eindklassement Ronde van Dubai, tweede etappe Ronde van Au Dhabi, Driedaagse Brugge-De Panne.

Fernando Gaviria (Colombia): 4 zeges

Eerste etappe Ronde van San Juan, eerste etappe Colombia Oro y Paz, tweede etappe Colombia Oro y Paz, derde etappe Colombia Oro y Paz.

Niki Terpstra (Nederland): 2 zeges

GP Le Samyn en E3 Harelbeke.

Alvaro Hodeg (Colombia): 2 zeges

Handzame Classic en eerste etappe Ronde van Catalonië.

Maximiliano Richeze (Argentinië): 1 zege

Vierde etappe Ronde van San Juan.

Julian Alaphilippe (Frankrijk): 1 zege

Vierde etappe Colombia Oro y Paz.

Fabio Jakobsen (Nederland): 1 zege

Nokere Koerse.