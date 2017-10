De Kleijn triomfeert in laatste wedstrijd op Belgische bodem, Van den Broeck zwaait uit Bewerkt door GVS

Bron: Belga 6 Photo News Wielrennen De 23-jarige Arvid de Kleijn (Baby Dump) heeft de 84e editie van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen (cat 1.1), gewonnen. De Nederlander was na 183,6 kilometer of 11 ronden in een massaspurt sneller dan zijn landgenoot Coen Vermeltfoort. Timothy Dupont legde beslag op de laatste podiumplaats. Arvid de Kleijn won eerder dit seizoen al de derde etappe van de Ronde van de Loir-et-Cher en de Antwerpse Havenpijl.

Van bij de start lag het tempo zeer hoog in het peloton. Voor het eerst ook werd er in het bestaan van de Sluitingsprijs uitgepakt met negen tussensprints. Die zorgden meteen voor heel wat strijd. Na zowat 50 kilometer wedstrijd trokken David Boucher, Michiel Stockman en Ivar Slik in de aanval. Het peloton liet evenwel niet begaan. Vooral de ploegmakkers bij Veranda's Willems-Crelan, Dries De Bondt met Aidis Kruopis, vochten een verbeten strijd uit in het sprintersklassement. Uiteindelijk bleek na negen spurten Dries De Bondt de meeste punten bijeen gesprokkeld te hebben en pakte zo de bijhorende 1.000 euro mee.



Met nog vijf ronden te rijden probeerden negen renners, met daarbij onder andere Gianni Marchand, Aimé De Gendt en Mark McNally een uitval op te zetten. Ook deze poging werd vrij snel teniet gedaan. Het sein dan voor veertien renners om het te proberen. Daarbij onder andere Maarten Wynants, Dimitri Peyskens, Edward Planckaert, Stijn Devolder, Emiel Planckaert en Roy Jans, de winnaar van vorig jaar. Zij kregen een maximale voorgift van 2 minuten van de grote groep waarin de renners van Cibel-Cebon stilaan het tempo opvoerden en wat verderop meer steun kregen van de mannen van Roompot-Nederlandse Loterij.



In volle finale smolt alles opnieuw samen en maakte iedereen zich op voor de aangekondigde massasprint. Daarin nam Arvid de Kleijn de maat van iedereen. Na de wedstrijd werd ook Jurgen Van den Broeck nog uitgebreid gevierd. Die neemt afscheid als renner en mocht onder ruime publieke belangstelling zijn fiets op het podium letterlijk en figuurlijk aan de haak hangen.

Geëmotioneerde Jurgen Van den Broeck neemt afscheid

De 34-jarige Jurgen Van den Broeck werd fel bejubeld toen hij het startpodium betrad van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Meteen was het rugnummer 21 het laatste wat hij als actief renner opspeldde. Van den Broeck gaf in de maand mei reeds te kennen op het einde van het seizoen een streep onze zijn loopbaan te trekken. Na de koers mocht hij op het podium zijn fiets letterlijk en figuurlijk aan de haak hangen.

"Het was een raar gevoel. Het zit erop. Het deed deugd nog zoveel aanmoedigingen te krijgen. Het doet me wel iets. Leuk dat mijn familie hier is", stelde Jurgen Van den Broeck. Droog hield die het, net als zijn familie niet. In de perstent na de aankomst rolden de tranen overvloedig bij hem en zijn hele entourage.

"Mijn afscheidstournee is begonnen in mei. Vandaag valt het doek definitief. Wat ik hierna ga doen? Ik ga eens genieten van een lekkere vakantie. Natuurlijk wil ik graag in het wielermilieu blijven. Ikzelf zie een mooie taak voor mij weggelegd bij de begeleiding van jonge renners die zich willen toeleggen op het rondewerk. Want dat gebeurt veel te weinig in België. Het is allemaal zelf wat zoeken en behelpen. Ik heb voldoende ervaring om die door te geven aan jonge renners. Voor de sponsors is het ook zeer belangrijk dat ze kunnen uitpakken met publiciteit tijdens een grote ronde. Jongeren begeleiden is iets dat me zou liggen. Maar we zien wel. Ik wil eerst nog even de boot afhouden en kijken wat zich allemaal komt aanbieden." Van den Broeck werd uiteindelijk 75e in zijn allerlaatste koers. De Morhovenaar zwaaide nog uitgebreid naar het publiek vanop het podium, knikte en verdween, omringd door zijn fans en familie.

De Kleijn: "Belgische wegen liggen mij blijkbaar goed"

Ik won eerder in deze streek ook al de Antwerpse Havenpijl, begin augustus. Misschien liggen de Belgische wegen mij nu eenmaal goed", lachte Arvid de Kleijn. "De aanloop naar de laatste bocht verliep zeer chaotisch. Het ging van links naar rechts. Ik werd naar voor gebracht door mijn teamgenoot Marco Doets. Hij zette me perfect af in het wiel van Coen Vermeltfoort en daar kon ik op het gepast moment uitkomen. En zo won ik. Een mooie zege vind ik zelf. Ik wil progressie maken en daarom wou ik in 2018 bij een groter team aan de slag. Ik maak de overstap van Baby Dump naar Metec. Zij rijden een iets internationaler programma en zo kan ik me verder ontwikkelen als jonge renner."

Dupont sluit hoofdstuk Veranda's Willems-Crelan af met een derde plaats

Vorig jaar sloot Timothy Dupont het seizoen af als absolute zegekoning. In 2017 moet hij tevreden zijn met één UCI-zege, de GP Jef Scherens. Dupont trekt volgend seizoen naar het Wanty-Groupe Gobert-team van Hilaire Van Der Schueren en wil daar opnieuw aanknopen met een oude gewoonte, winnen.

"Het is jammer dat ik niet kan afsluiten met een zege. Een paar jongens van ons team hadden de opdracht gekregen om mee te gaan in een vlucht. Dat gebeurde enkele keren maar die uitvallen droegen nooit tot het einde", verduidelijkte Timothy Dupont.



"Ik ga nu een weekje of twee niets doen en dan bouwen we op naar volgend seizoen toe. Bij een nieuwe ploeg want het hoofdstuk bij Veranda's Willems-Crelan is definitief afgesloten nu. Ik mag wel nog niet zeggen bij welk team ik aan de slag ga, al weet iedereen het wel", lachte Timothy Dupont.

