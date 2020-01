De Ketele schuift op naar tweede plaats in Zesdaagse van Bremen Redactie

Bron: Belga 0 Wielrennen Kenny De Ketele staat na drie wedstrijddagen in de Zesdaagse van Bremen op de tweede plaats. Met zijn Duitse partner Nils Politt, vorig jaar tweede in Parijs-Roubaix en vijfde in de Ronde van Vlaanderen, won hij zaterdagavond een positie in het klassement.

De Ketele en Politt volgen nog steeds op een ronde van de Duitser Andreas Graf en de Deen Marc Hester. Die leiden met 126 punten en een ronde op drie duo's. De Ketele en Politt totaliseren 147 punten, zeven meer dan de Duitser Theo Reinhardt en de Fransman Morgan Kneisky. Op de vierde plaats staan de Zwitser Tristan Marguet en de Duitser Maximilian Beyer (122 punten).

Moreno De Pauw is met zijn Duitse partner Leon Rhode voorlopig zesde op twee ronden (88 punten).

De zesdaagse eindigt dinsdagavond. Vorig jaar wonnen Jasper De Buyst en Iljo Keisse in Bremen. De Ketele was er de beste in 2018 (met Reinhardt) en 2016 (met Christian Grasmann).