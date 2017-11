De Ketele gaat voor derde zege in Zesdaagse van Gent, met Moreno De Pauw aan zijn zijde Redactie

20u33

Bron: Belga 0 Copyright : Geert De Rycke Wielrennen Kenny De Ketele proefde al twee keer van de zege in het Gentse Kuipke. In 2011 won hij de Gentse zesdaagse met de Duitser Robert Bartko, in 2014 met Jasper De Buyst. Dit jaar wil hij opnieuw op het hoogste schavotje staan, nu met Moreno De Pauw aan zijn zijde.

De Ketele en De Pauw, vorig jaar tweede achter Mark Cavendish en de inmiddels gestopte Bradley Wiggins, starten als topfavoriet aan de opdracht. Nog meer omdat zesvoudig eindwinnaar Iljo Keisse er door een handblessure niet bij is. Het Belgische duo mag wel heel wat weerwerk verwachten van de Fransen Morgan Kneisky en Benjamin Thomas, de wereldkampioenen ploegkoers. Ook de Australiërs Cameron Meyer en Callum Scotson staan hoog aangeschreven, net als de Italianen Elia Viviani en Michele Scartezzini.

"Ik ben net op tijd klaar voor de Gentse zesdaagse, mede dankzij kinesist Frank Wezenbeek", stelde De Ketele vandaag de fans gerust. "Begin september kwam ik zwaar ten val in de kermiskoers van Izegem. Dankzij Frank sta ik waar ik moet staan. Ik steek mijn ambitie niet onder stoelen of banken. Met De Pauw wil ik absoluut deze zesdaagse winnen."

Getty Images

"Scartezzini is misschien wel de minst bekende pistier van de topkoppels, maar ik ken hem heel goed. Michele is een veelzijdig renner, die niet veel aanpassingsproblemen zal kennen in het Kuipke. Dat was vorig jaar bij Viviani wel wat anders. Die zag de eerste dagen alle kleuren van de regenboog, maar groeide halfweg de zesdaagse. Viviani zal Scartezzini wel al ingelicht hebben over de manier waarop er hier gekoerst wordt. Het is jammer dat Iljo Keisse er niet bij is, maar mocht hij toch gestart zijn, zou dat niets aan onze ambitie veranderd hebben. Wellicht zal het nu wel zo zijn dat we het volledige Kuipke op onze hand zullen hebben. Met Moreno vorm ik een hecht team. We spenderen bijna meer tijd samen dan met onze vriendinnen."

"De Zesdaagse van Gent is echt uniek. Er zijn weinig zesdaagsen waar je vanop het middenplein echt tot bij de renners raakt. In Gent is dat wel het geval. Op donderdag- en zaterdagavond is dat soms zelfs iets te veel het geval, maar dat nemen we er graag bij. De Zesdaagse van Gent wordt door velen bestempeld als de Gentse Feesten van de winter. Dat maakt het speciaal. Het feit dat het hier elke avond vol zal zitten, geeft ons nog wat meer kracht en vooral zin om te winnen."