De Ketele en Ghys vrezen voor finale met vijf koppels op slotdag van Zesdaagse Gent: “Onderschat de Nederlanders en de Duitsers niet” TLB/BELGA

17 november 2018

Met nog drie koppels in dezelfde ronde lijkt voor de start van de vijfde nacht van de 78ste Zesdaagse van Gent de toon gezet. Kenny De Ketele en Robbe Ghys staan op slechts vier punten van het leidersduo Keisse/Viviani. Een habbekrats met de vele nevennummers die er nog zitten aan te komen. Maar De Ketele sluit ook een hoofdrol voor het Nederlandse koppel Havik/Stroetinga en het Duitse tweetal Kluge/Reinhardt niet uit in aanloop naar de slotdag van morgen.

"Die achterstand van vier punten kunnen we in de tijdritten tenietdoen, zoveel is zeker", stelt De Ketele. "Tijdens de andere nummers zijn we aan elkaar gewaagd. De meesten hebben het erover dat het podium al vast ligt. Wel, ik deel die mening absoluut niet. Onderschat de Nederlanders en de Duitsers niet. Die Kluge is fenomenaal bezig. Ik vind hem zelfs individueel de beste van het hele deelnemersveld, zeker vrijdagavond. Kijk maar naar de 500 meter. Die werkt hij alleen af en hij zet dan nog een zeer goede tijd neer. Het komt erop aan dat de drie teams die nu in dezelfde ronde staan elkaar niet gaan beloeren, want dan zullen de twee andere koppels (Kluge/Reinhardt en Havik/Stroetinga) daar zeker handig gebruik van maken."

Hoe beginnen De Ketele/Ghys nu aan de laatste twee dagen van deze Zesdaagse? "We blijven vrij aanvallend rondkoersen. Maar we missen beiden onze absolute topsnelheid. Een ploegafvalling konden we nog niet winnen, dat zegt genoeg. Ik denk dat dit komt doordat we geen goede voorbereiding kenden in aanloop naar de Zesdaagse van Gent. We trekken wel onze streng. We komen een tikkeltje kracht tekort. Let wel, slecht is het niet. We staan immers tweede in het klassement", vervolgt De Ketele.

De Ketele is niet iemand die vlug excuses zoekt als het minder gaat, maar hij startte in deze Zesdaagse wel met vier gebroken ribben. "Iedereen heeft het erover. Blijkbaar begrijpt men niet dat ik dit alles verwezenlijk met vier gebroken ribben. Ik heb de röntgenfoto's mee. Daarop zijn de breuken wel degelijk te zien. Ik kan de pijn nu eenmaal goed verbijten. Ik startte hier met een heel klein hartje, maar de blessure is draaglijk. Dus doen we maar verder. Wij gaan er alvast het beste van maken met als doel de eindzege.

Jasper De Buyst: “Het doet deugd hier opnieuw te zijn”

Het koppel Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande staat momenteel netjes derde in het klassement en lijkt dus op weg naar een podiumplaats in de Zesdaagse van Gent. De Buyst won de Zesdaagse al twee keer. Of hij voor een derde maal kan winnen, is een andere vraag. De Buyst/Van der Sande keerden de piste een tijdje de rug toe, maar zijn nu beiden terug. En hoe. De ploegmakkers bij Lotto-Soudal zijn in ‘t Kuipke ‘The Captains of Cycling’. En wat opvalt: het duo geniet op de 166 meter lange baan.

“Als je het klassement bekijkt, staan we op de derde plaats. Maar wel met 26 punten minder dan de leiders. Bedoeling is om in dezelfde ronde te blijven als Keisse/Viviani en De Ketele/Ghys. En in de nevennummers ons puntenaantal wat op te krikken. Morgen zijn er nog een pak punten te verdienen, maar als we vanavond de kloof al kleiner kunnen maken gaan we daar zeker niet op wachten”, stelt De Buyst.

De Buyst won in 2014 met Kenny De Ketele en in 2013 met Leif Lampater. Heeft hij een reputatie hoog te houden? “Moest dat echt zo zijn, dan had ik de piste niet een tijdje links laten liggen. Ik en ook Tosh heb een bewuste keuze gemaakt door de weg te laten primeren. Maar het doet deugd hier terug te zijn en weer mee te doen met de betere koppels. Na het lange wegseizoen gaan we niet af, dat is ook al iets. Het is niet evident zonder echte pistevoorbereiding hier te starten, maar we trekken onze plan. Wij amuseren ons in ‘t Kuipke, al is het soms serieus afzien. Mochten de organisatoren ons vragen om ook volgend jaar een koppel te vormen tijdens de Zesdaagse van Gent, ik zou niet neen zeggen. Maar dat zijn zorgen voor later. Nu gaan we nog twee dagen en nachten het volle pond geven”, besluit De Buyst.