De Ketele en Ghys trekken als leiders vijfde avond in van Zesdaagse van Gent, twee duo’s in zelfde ronde TLB/Belga

17 november 2018

22u59 0 Wielrennen Kenny De Ketele en Robbe Ghys staan halfweg de vijfde dag aan de leiding in de Zesdaagse van Gent. Zij tellen 281 punten. In dezelfde ronde volgen Keisse/Viviani (276 punten) en De Buyst/Van der Sande (256 punten). De Duitsers Kluge/Reinhardt volgen op 1 ronde met 178 punten. Op twee ronden staan de Nederlanders Havik/Stroetinga (179 punten).

De eerste puntenkoers ging naar het Nederlandse duo Yoeri Havik/Wim Stroetinga. De tweede puntenkoers was dan weer weggelegd voor de 18-jarige debutant, Fabio Van Den Bossche, met Nick Stöpler. De Buyst/Ghys wonnen de daaropvolgende ploegafvalling, voor het eerst trouwens in deze Zesdaagse. Moreno De Pauw en Lindsay De Vylder wisten andermaal de baanronde voor hun rekening te nemen.

De Ketele/Ghys mochten zo als leiders aan de eerste ploegkoers van de avond beginnen. In dezelfde ronde volgden Keisse/Viviani en De Buyst/Van der Sande. De ploegkoers over 45 minuten mondde uit in een sprint tussen Jasper De Buyst, die het haalde voor Kenny De Ketele en Elia Viviani. De Ketele/Ghys bleven zo aan de leiding in het klassement.

Stand om 22u50:

1. Kenny De Ketele/Robbe Ghys (Bel) 281 punten

2. Iljo Keisse/Elia Viviani (Bel/Ita) 276

3. Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande 256

Op 1 ronde:

4. Roger Kluge/Theo Reinhardt (Dui) 178

Op 2 ronden:

5. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (Ned) 179

Op 5 ronden:

6. Otto Vergaerde/Jules Hesters (Bel) 153

Op 7 ronden:

7. Moreno De Pauw/Lindsay De Vylder (Bel) 221

Op 18 ronden:

8. Francesco Lamon/Michele Scartezinni (Ita) 70

Op 20 ronden:

9. Jonas Rickaert/Stijn Steels (Bel) 107

Op 21 ronden:

10. Jesper Morkov/Roy Pieters (Den/Ned) 18

Op 30 ronden:

11. Fabio Van Den Bossche/Nick Stöpler (Bel/Ned) 74

Op 33 ronden:

12. Gerben Thyssen/Marc Hester (Bel/Den)