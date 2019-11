De Ketele en Ghys trekken als leiders vierde nacht in, Zesdaagse van Gent even stilgelegd na drank op piste Redactie

15 november 2019

23u58 0 Zesdaagse Gent Kenny De Ketele en Robbe Ghys gaan als leiders de vierde nacht van de 79ste Zesdaagse van Gent in. Met 180 punten hebben ze 13 punten voor op Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande. Iljo Keisse volgt met de Brit Mark Cavendish op 24 punten, de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt zij op 70 punten vierde.

De Nederlanders Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip hebben één ronde goed te maken, maar zijn met 166 punten evenmin uitgeteld. De rest van het deelnemersveld volgt op drie ronden of meer.

De Buyst nam de eerste puntenkoers van de avond voor zijn rekening. De tweede was een prooi voor de Deen Oliver Wulff Frederiksen. In de ploegafvalling leverden De Buyst en Ghys een spannende strijd. Ghys pareerde een uitval van De Buyst en haalde het met miniem verschil. Wulff Frederiksen bevestigde andermaal in de baanronde.

Drank op piste

Daarna stond de “Memorial Patrick Sercu” op het programma, een ploegkoers over één uur. Kluge en Reinhardt begonnen daaraan als leiders, met één of meerdere ronden voorsprong op de rest. Onmiddellijk werden ze aangevallen door de andere toppers. Na 44 minuten koers werd de koers even geneutraliseerd omdat een toeschouwer drank op de piste had gemorst. Na een kort oponthoud hervatte het spervuur van demarrages. De Memorial Patrick Sercu werd uiteindelijk in de sprint gewonnen door Keisse en Cavendish, voor De Ketele en Ghys. De Buyst en Van der Sande werden derde. Die drie paren pakten bovendien een winstronde op de rest van het deelnemersveld.