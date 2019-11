De Ketele en Ghys trekken als leiders derde avond Gentse Zesdaagse in ODBS

14 november 2019

23u26

Bron: Belga 0

Kenny De Ketele en Robbe Ghys trekken als leiders de derde avond in van de 79ste Zesdaagse van Gent. Zij totaliseerden 118 punten. Een ander Belgisch tweetal, Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande, pakte de tweede positie in met 7 punten minder dan de leiders. Op één ronde volgen vier koppels. De Nederlanders Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip (124 punten) staan derde, gevolgd door Otto Vergaerde/Jules Hesters (106 punten), Iljo Keisse/Mark Cavendish (92 punten) en de Duitsers Roger Kluge/Theo Reinhardt (67 punten).

De eerste puntenkoers van de avond ging naar het koppel Fabio Van Den Bossche en de Deen Marc Hester. De tweede puntenkoers was dan weer een kolfje naar de hand van de Belgisch-Britse tandem Iljo Keisse/Mark Cavendish. Zij pakten zo weer enkele broodnodige punten om hun klassement wat scherper te stellen. De ploegafvalling ging naar het Nederlandse tweetal Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip. Het Frans-Deense koppel Morgan Kneisky/Oliver Wulff Frederiksen bleek dan weer het best in de baanronde.

De Nederlanders Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip mochten de eerste ploegkoers, over 45 minuten en 50 ronden, aanvatten als leiders. Voor het eerst in deze zesdaagse spetterde de ploegkoers van begin tot einde. De aanvallen volgden elkaar slag om slinger op. Nooit lag het stil en de topkoppels bleven elkaar steevast bekampen. Uiteindelijk haalden Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande de buit binnen.

Organisator Rob Discart: “Geef ons nu 4 dagen zonder valpartijen”