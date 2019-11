De Ketele en Ghys staan halverwege eerste avond in Gent aan kop Redactie

12 november 2019

23u10

Bron: Belga 0 Zesdaagse van Gent Kenny De Ketele en Robbe Ghys staan halfweg de eerste avond aan de leiding van de 79e Gentse zesdaagse. Het Belgische koppel totaliseerde 36 punten. Dat zijn er drie meer dan hun landgenoten Otto Vergaerde en Jules Hesters. Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande hebben 32 punten achter hun naam. De Duitse wereldkampioenen, Roger Kluge en Theo Reinhardt, staan als vierde genoteerd net voor het koppel Iljo Keisse/Mark Cavendish.

Van bij het eerste nummer van de openingsavond, de puntenkoers, zette Iljo Keisse meteen de puntjes op de i. Keisse pakte daarin immers meteen de zege en gooide zo zijn ambities voor de eindzege meteen helemaal op tafel. De tweede puntenkoers was dan weer weggelegd voor Lindsay De Vylder. Tijdens de afvalling knokten Tosh Van der Sande en de Nederlander Yoeri Havik voor de zege. Havik haalde het met miniem verschil. Het spektakel werd alvast fel gesmaakt door het publiek in een volgelopen Kuipke.

Tijdens de baanronde lanceerde Iljo Keisse zijn maatje Mark Cavendish. De Brit begon furieus aan de 166 meter maar sloeg na de eerste bocht zwaar tegen de piste. 'Cav' bleef even liggen maar klauterde daarna weer op de fiets nadat hij het publiek begroette. De baanronde werd gewonnen door Otto Vergaerde en Jules Hesters. Mark Cavendish moest echter opgelapt worden waardoor Iljo Keisse in de daaropvolgende ploegkoers over 45 minuten aan Jonas Rickaert gekoppeld werd. Rickaert's kompaan, de Nederlander Roy Pieters, was immers ziek en werd net als Cavendish geneutraliseerd. Die eerste ploegkoers van de avond, over 45 minuten, bleek een maat voor niets. De topfavorieten hielden elkaar netjes in het vizier. Uiteindelijk pakten De Ketele en Ghys de 20 punten.