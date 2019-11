De Ketele en Ghys beginnen op Zesdaagse van Gent in spaarmodus als leiders aan vierde avond: “Strategie zal lonen” Redactie

15 november 2019

20u17 0 Zesdaagse Gent Kenny De Ketele en Robbe Ghys beginnen strals als leiders aan de vierde avond van de Gentse Zesdaagse. Ze slopen op kousenvoeten naar de leiding. Ze sloegen toe wanneer nodig en verbruikten minder energie dan andere koppels.

"Ik ga niet zeggen dat wij in de anonimiteit aan het koersen zijn. We gaan wel zo spaarzaam mogelijk om met onze krachten", vertelt De Ketele. "In de puntenkoers, in het begin van de zesdaagse, heb ik mij niet laten verleiden om al mee te strijden voor de volle buit. Ik hou liever wat kracht over voor de jacht en zeker voor de ploegafvalling. Met dat laatste nevennummer zijn er veel meer punten te verdienen.”

Aan de top van het klassement staat alles op een zakdoek. Zes paren staan nog in dezelfde ronde, tussen de eerste en de vijfde is er een verschil van amper 24 punten. "Ik ben ervan overtuigd dat onze strategie, die wij vooraf bepaalden, lonend zal zijn. Er zit nog voldoende energie in de tank. Die kunnen we morgen en zondag aanwenden om ons ook te mengen in de andere nevennummers. Zo sprokkelen wij punten die belangrijk kunnen zijn voor een bonusronde."

"Deze zesdaagse verloopt heel raar. Er waren die valpartijen op de eerste twee dagen. Donderdag pas ging iedereen voluit en was er beleving. Iedereen was dinsdag supernerveus begonnen. De eerste ploegkoers was wel stevig, maar een maat voor niets. Dan volgde de val met Gerben Thijssen. De ploegkoersen werden op dag twee wat ingekort. Donderdag was het dan wel op het scherp van de snee. Ik denk dat iedereen wel gezien heeft dat in de ploegkoers er twee koppels bovenuit steken. Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande waren er daar één van. Het andere duo? Wij. Er breken nu spannende dagen aan en we gaan zeker voor de overwinning meespelen.”